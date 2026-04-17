Michele Ducci tiene nuevo sencillo junto a Letizia Mandolesi

Michele Ducci, ex miembro de M+A y Santii, prepara el lanzamiento de su próximo álbum y película animada Snail in the Clouds para el 5 de junio de 2026 a través de Monotreme Records. Como avance, hoy publica el sencillo «Woman Like You« que nos presenta acompañado de un videoclip creado por el propio Ducci junto a Letizia Mandolesi. Letizia colabora también en la canción, como ya hiciera en el sencillo «Follow the Sun» que te presentamos hace unos meses en Muzikalia.

«Woman Like You« combina guitarras eléctricas distorsionadas con un ritmo electrónico de batería, sumando la voz cargada de soul de Ducci con las dulces armonías vocales de Mandolesi. Un pedal de órgano vintage, operado por Ducci, genera simultáneamente acordes, bajo y ritmo, mientras Shane Kennedy (Girl in the Year Above) acompaña con su guitarra. La pista fue grabada y producida por Simon Milner (Is Tropical, Ysing) en su estudio 4am Studios en Londres.

El álbum y la película Snail in the Clouds cuentan la historia de un planeta llamado Snail, habitado por híbridos —principalmente una mezcla de escorpiones, caracoles y humanos— que viven según los principios de Pitágoras, dedicados a la música. También aparece un hombre de las nubes llamado Agostos, escritor de operetas musicales, quien junto a una máquina de humo parlante llamada Doctor Subtilis, comienza a eliminar a todos los híbridos, especialmente al músico Diodoros y su banda, con el fin de robar el arca de melodías, un antiguo barco que permite a todo el planeta sobrevivir gracias a la música y la alegría. El videoclip del sencillo, creado y animado por Ducci y Mandolesi, profundiza en ese mundo fantástico.

El álbum y la película de Snail in the Clouds se lanzarán el 5 de junio a través de Monotreme Records y ya están disponible para reserva en este enlace.