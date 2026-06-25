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Escucha el segundo disco de All On May

All On May es un grupo sevillano formado por Manu Torres (voz y guitarra acústica), Fernando Mateos (guitarra), Bruno Moreno (percusión) y Jairo López (bajo). Deben su nombre a la coincidencia de que tres de sus componentes nacieron en el mes de mayo. Su estilo muestra influencias del rock norteamericano, y en general de toda la música de raíces hecha en aquel país.

Hace aproximadamente un par de años te hablamos de All On May en nuestra sección para grupos y artistas emergentes. Entonces te invitábamos a escuchar su primer álbum, Alive, publicado en 2023. Un disco con ocho canciones que matizaban su rock clásico con toques de folk y soul. Canciones cantadas en inglés con temática naturalista junto a retratos de personajes outsiders e incomprendidos.

Haciendo honor a su nombre, el pasado mes de mayo All On May lanzaron su segundo disco, Redemption. Un álbum que el grupo grabó en Tempo Estudio (Sevilla) a finales del año pasado, con la producción de Jaime Cuadrado. Este nuevo trabajo de los sevillanos insiste de algún modo en la temática de los personajes con problemas, aunque en este caso con un toque algo más positivo que ahonda en sentimientos como el amor o la fe. De ahí el título del disco, es de suponer.

En lo musical no hay grandes variaciones respecto a su primer trabajo, así que encontramos una combinación de rock clásico y actual, muchas guitarras y alguna canción más elaborada como «Tears on my name» que supera los seis minutos de duración, como también lo hace «Heartbreak». Ambos temas tienen en común que muestran una evolución en el grupo hacia un sonido más elaborado y con arreglos más trabajados. El conjunto suena como una combinación de la fiereza de Jesse Sykes y las historias de The Delines, sobre todo en las dos canciones citadas, combinando ese gótico sureño tan característico de los nombres mencionados otras de las referencias más pop del grupo.

El resultado es un disco que supone un paso adelante para All On May, perfeccionando su estilo y ampliando los temas tratados en sus canciones siempre dentro de un sonido en el que se mueven con comodidad. Un disco que te invitamos a escuchar a continuación.

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