Interpol anuncian disco y comparten dos canciones

Interpol anuncia la esperada continuación de The Other Side Of Make-Believe (2022, Matador) y en cuyo proceso creativo ha participado su batería, Sam Fogarino, quien colaboró en la composición de estas nuevas canciones pese a no encontrarse actualmente en condiciones de girar con la banda.

Los neoyorquinos cambian de sello y se van a Partisan, donde editarán This Mirror Weighs A Ton el próximo 28 de agosto. Un disco que grabaron con el reconocido productor y líder de Miike Snow, Andrew Wyatt, en su estudio del centro de Manhattan. Dave Fridmann se encargó de la mezcla.

El comunicado de prensa destaca el uso del diseño de sonido en el álbum. Wyatt, amigo de la banda desde hace mucho tiempo, comenta: «Me preguntaba cómo sería mantener las partes perfectamente legibles, porque todos en la banda componen partes magníficas, y añadirles diferentes dimensiones espaciales. Era algo parecido a la música de cámara: las ideas musicales se prestan al análisis sin necesidad de que el tratamiento sonoro las plasme por completo. También fue agradable incorporar un par de trucos que aprendí durante un par de décadas haciendo discos de pop».

Junto con el anuncio del álbum, Interpol comparte los dos primeros temas: el que da título al disco y «See Out Loud»

Estas serán las canciones de ‘This Mirror Weighs A Ton’ de Interpol

01 «This Mirror Weighs A Ton»

02 «See Out Loud»

03 «Iron City»

04 «Wounded Soldier»

05 «Wings On Fire»

06 «Ever The Actor»

07 «So Rides The Reindeer»

08 «Darling Thoughts»

09 «Wake Up»

10 «Enemy»

11 «Bird And The Serpent»

12 «Sudden»