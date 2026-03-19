Interpol

Disfruta del concierto de Interpol en Lollapalooza Chile 2026

Hace pocos días te contábamos que Interpol había adelantado que publicará música nueva “muy pronto”, además de confirmar que su batería Sam Fogarino no estaría en los próximos conciertos del grupo.

Su ausencia se debe a problemas de salud que arrastra desde hace tiempo, relacionados con la columna vertebral y que incluso le llevaron a someterse a una intervención quirúrgica. Interpol se han reforzado con Urian Hackney como sustituto temporal.

Pronto tendremos más noticias del sucesor de The Other Side Of Make-Believe (2022, Matador). Hace pocos días se presentaron en Lollapalooza Chile, donde realizaron un set corto, en el que repasaron buena parte de sus canciones más populares.

Estos fueron los temas interpretados

«All The Rage Back Home»
«No I In Threesome»
«C’mere»
«Slow Hands»
«Rest My Chemistry»
«Obstacle 1»
«Evil»
«The Rover»
«Narc»
«Roland»
«PDA»

Disfruta del concierto de Interpol en Lollapaloza Chile

