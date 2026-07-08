Escucha 'Iron City', nuevo single de Interpol

Interpol están de vuelta con This Mirror Weighs A Ton, que se publicará el próximo 28 de agosto. Un disco que grabaron con el reconocido productor y líder de Miike Snow, Andrew Wyatt, en su estudio del centro de Manhattan. Dave Fridmann se encargó de la mezcla.

Tras «This Mirror Weighs A Ton» y «See Out Loud» llega un nuevo tema, «Iron City», que nos muestra su faceta introspectiva y abre el abanico de lo que podremos encontrarnos en este próximo trabajo.

Como te contábamos hace unos días, la banda norteamericana tocará el próximo 10 de julio en Mad Cool y un día antes, el día 9, ofrecerá un concierto «secreto» de calentamiento en la Sala But de Madrid (entradas a la venta aquí) donde se presentarán como Iron City, nombre del single que llegará esa misma semana.

Escucha ‘Iron City’ de Interpol

Estas serán las canciones de ‘This Mirror Weighs A Ton’ de Interpol

01 «This Mirror Weighs A Ton»

02 «See Out Loud»

03 «Iron City»

04 «Wounded Soldier»

05 «Wings On Fire»

06 «Ever The Actor»

07 «So Rides The Reindeer»

08 «Darling Thoughts»

09 «Wake Up»

10 «Enemy»

11 «Bird And The Serpent»

12 «Sudden»

Escucha las mejores canciones de Interpol

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