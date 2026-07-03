Interpol

Interpol anuncian concierto 'secreto' en Madrid bajo el nombre de Iron City

Interpol hará doblete en Madrid. La banda norteamericana tocará el próximo 10 de julio en Mad Cool y un día antes, el día 9, ofrecerá un concierto «secreto» de calentamiento en la Sala But de Madrid (entradas a la venta aquí) donde se presentarán como Iron City, nombre del single que llegará esa misma semana.

Los neoyorquinos editarán This Mirror Weighs A Ton el próximo 28 de agosto. Un disco que grabaron con el reconocido productor y líder de Miike Snow, Andrew Wyatt, en su estudio del centro de Manhattan. Dave Fridmann se encargó de la mezcla.

El comunicado de prensa destaca el uso del diseño de sonido en el álbum. Wyatt, amigo de la banda desde hace mucho tiempo, comenta: «Me preguntaba cómo sería mantener las partes perfectamente legibles, porque todos en la banda componen partes magníficas, y añadirles diferentes dimensiones espaciales. Era algo parecido a la música de cámara: las ideas musicales se prestan al análisis sin necesidad de que el tratamiento sonoro las plasme por completo. También fue agradable incorporar un par de trucos que aprendí durante un par de décadas haciendo discos de pop».

Podremos escuchar algunas de estas nuevas canciones y será una ocasión única de ver a Interpol en un recinto pequeño, ya que la última vez que pasaron por Madrid lo hicieron en la sala La Riviera.

Escucha las mejores canciones de Interpol

Escúchalo en Amazon Music Unlimited.

Interpol
12 de junio de 2026
Las mejores canciones de Interpol
Interpol
10 de junio de 2026
Interpol anuncian disco y comparten dos canciones
Interpol
19 de marzo de 2026
Disfruta del concierto de Interpol en Lollapalooza Chile 2026
Interpol
6 de marzo de 2026
Interpol anuncian nueva música y un nuevo batería para sus directos
Interpol
26 de septiembre de 2024
Interpol reeditan Antics con extras por su 20 aniversario
Interpol
15 de junio de 2023
Interpol reelaboran 'Toni' junto a Jesu
Interpol
30 de mayo de 2023
Interpol comparten la nueva 'Passenger' reelaborada por Jeff Parker
Interpol
20 de abril de 2023
Interpol anuncian el proyecto 'Interpolations' y estrenan documental
Rufus T. Firefly
3 de julio de 2026
Rufus T. Firefly anuncian cierre de gira en Inverfest
Noise Box
3 de julio de 2026
Noise Box se unen a Alondra Bentley en 'Another You'
Nosoträsh
3 de julio de 2026
Nosoträsh vuelven a los escenarios para participar en CPOP 30 de Contempopránea
The Mars Volta
3 de julio de 2026
The Mars Volta publicarán disco en directo en septiembre
Divina Esperanza
2 de julio de 2026
Conoce el rock gótico de Divina Esperanza
McEnroe
2 de julio de 2026
McEnroe anuncian dos conciertos fin de gira en Madrid
Kasabian
2 de julio de 2026
Kasabian se pasan a G-funk en 'SUPERPOWERS'
la playlist emergente de la semana
1 de julio de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
Johnny Marr
1 de julio de 2026
Johnny Marr subastará cerca de 100 guitarras con fines solidarios
James
1 de julio de 2026
James anuncia el documental biográfico 'Getting Away With It' para agosto
Dinosaur Jr.
1 de julio de 2026
Dinosaur Jr. anuncian nuevo disco para agosto: There Near
Kristin Hersh
1 de julio de 2026
Kristin Hersh comparte el sencillo 'Months'
TIENDA