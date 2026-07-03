Interpol anuncian concierto 'secreto' en Madrid bajo el nombre de Iron City

Interpol hará doblete en Madrid. La banda norteamericana tocará el próximo 10 de julio en Mad Cool y un día antes, el día 9, ofrecerá un concierto «secreto» de calentamiento en la Sala But de Madrid (entradas a la venta aquí) donde se presentarán como Iron City, nombre del single que llegará esa misma semana.

Los neoyorquinos editarán This Mirror Weighs A Ton el próximo 28 de agosto. Un disco que grabaron con el reconocido productor y líder de Miike Snow, Andrew Wyatt, en su estudio del centro de Manhattan. Dave Fridmann se encargó de la mezcla.

El comunicado de prensa destaca el uso del diseño de sonido en el álbum. Wyatt, amigo de la banda desde hace mucho tiempo, comenta: «Me preguntaba cómo sería mantener las partes perfectamente legibles, porque todos en la banda componen partes magníficas, y añadirles diferentes dimensiones espaciales. Era algo parecido a la música de cámara: las ideas musicales se prestan al análisis sin necesidad de que el tratamiento sonoro las plasme por completo. También fue agradable incorporar un par de trucos que aprendí durante un par de décadas haciendo discos de pop».

Podremos escuchar algunas de estas nuevas canciones y será una ocasión única de ver a Interpol en un recinto pequeño, ya que la última vez que pasaron por Madrid lo hicieron en la sala La Riviera.

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