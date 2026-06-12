Interpol

Las mejores canciones de Interpol

Interpol están de vuelta con la esperada continuación de The Other Side Of Make-Believe (2022, Matador) después de cuatro años. La banda más elegantemente sombría del post-punk del siglo XXI acaba de anunciar su noveno álbum, This Mirror Weighs a Ton, previsto para el 28 de agosto. Una excusa perfecta para repasar la trayectoria de un grupo que nunca ha dejado de ser él mismo, para bien y para mal.

Aún recordamos su irrupción a principios de siglo en una etapa de transición, cuando el mundo del indie anglosajón llevaba años buscando una manera de regresar a la oscuridad de Joy Division, a la elegancia punzante de The Cure, al minimalismo tenso de Wire, sin que el resultado sonara a mera fotocopia. Hoy en día, 25 años después, debemos reconocer que la nueva generación de bandas que ha ido surgiendo desde entonces, no existirían sin su influjo.

Paul Banks, Daniel Kessler, Carlos Dengler y Sam Fogarino arrancaron su carera como si esas influencias no fueran referencias sino la atmósfera que les acompañaba, como si ese post-punk impregnara el clima de Manhattan y no como un mero género musical. Les funcionó.

Hoy en Conexiones MZKvamos a hacer un repaso exprés por sus 10 mejores canciones, del 10 al 1, en el que más allá de rankings intentaremos hacer un recorrido por casi todas sus entregas y sus diferentes registros.

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