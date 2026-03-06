Interpol anuncian nueva música y un nuevo batería para sus directos

Interpol ha adelantado que publicará música nueva “muy pronto”, según comunicó el grupo en sus redes sociales, aunque por el momento no ha revelado ni título ni fecha de lanzamiento.

El anuncio confirma que el trío liderado por Paul Banks ya trabaja en material inédito que dará continuación a The Other Side Of Make-Believe (2022, Matador) y en cuyo proceso creativo ha participado su batería, Sam Fogarino, quien colaboró en la composición de estas nuevas canciones pese a no encontrarse actualmente en condiciones de girar con la banda.

La ausencia de Fogarino se debe a problemas de salud que arrastra desde hace tiempo, relacionados con la columna vertebral y que incluso le llevaron a someterse a una intervención quirúrgica. Mientras continúa con su recuperación, el grupo contará en directo con el baterista Urian Hackney como sustituto temporal.