Inverfest 2026 desvela su cartel al completo
Inverfest 2026 ha dado a conocer su cartel al completo. Su duodécima edición contará con 123 conciertos en 12 recintos de Madrid, y que ya ha superado las 110.000 entradas vendidas, con nueve conciertos agotados —incluidos los tripletes de Carlos Ares y de D.Valentino, y los sold out de Sexy Zebras, Baiuca y Éxtasis—.
Inverfest tendrá lugar en 12espacios de la Comunidad de Madrid: se estrenan este 2026 la sala Villanos y Live Las Ventas, y repiten un año más Villanos, Movistar Arena, La Riviera, Teatro Eslava, But, La Sala, Siroco, El Sol, CCC Conde Duque y La Casa de la Música de Fuenlabrada.
El festival arranca oficialmente el 3 de enero con el ya tradicional show de Destripando la Historia en el Movistar Arena. A partir de entonces, más de un centenar de directos hasta el 25 de marzo con hueco para todo tipo de géneros y celebraciones, destacando hasta 5 aniversarios: los 50/70 años de Ramoncín, festejando el medio siglo desde su primer concierto y su 70 cumpleaños; los 40 años de carrera de Javier Corcobado; los 30 de trayectoria de La Habitación Roja; los 20 del debut deAbraham Mateo; y los tripletes en Madrid, Bilbao y Zaragoza por los 30 años de Ariel Rot y los 20 del disco «Pafuera Telarañas» de Bebe.
También actuarán otras leyendas de la música en español como Luz Casal, Ana Curra, 091, Kiko Veneno u O’Funk’illo; grandes nombres de la escena flamenca actual como Israel Fernández, Ángeles Toledano, Niño de Elche & Raül Refree o Lucía Espín; y citas internacionales con artistas como Estrellas de Buena Vista, El Mató a un Policía Motorizado, Joaquina, Adam Green, Michael Marcagi, Santiago Motorizado o The Clause, que serán los encargados de poner el broche de oro a esta duodécima edición del festival.
Habrá además una programación de folk y música de raíz con Soleado, Idoia, Marisa Valle Roso o el ya clásico concierto de Fetén Fetén, por tercer año consecutivo en Inverfest; otra de sonidos urbanos con MVRK, Sara Socas, J. Abecia, Leïti, Jordana B o el triple sold out de D.Valentino en La Riviera; la despedida de los escenarios de Antílopez o el gran festín de León Benavente en su primer Movistar Arena.
Y eso no es todo. A esta programación de Madrid hay que sumar las nuevas ediciones de Inverfest en las ya mencionadas Zaragoza y Bilbao, alcanzando un total de 170 conciertos entre las tres sedes.
Así, en Zaragoza destacan shows como los de Pedro Guerra, Ariel Rot, Miguel Ríos, Santiago Motorizado, Modelo o Luz Casal, entre otros, y estos dos últimos ya con todas las entradas agotadas.
Y en el Negufest de Bilbao serán protagonistas Raül Refree & Niño de Elche, Morgan, Janus Lester, Bebe, La Habitación Roja, Andrés Suárez o el sold out de Destripando la Historia, por mencionar algunos.
Mientras tanto, Inverfest ya trabaja en su edición de 2027, para la que ya se han anunciado los primeros nombres: Víctor Manuel, Duncan Dhu y Sidecars.
Cartel de Inverfest 2026 por sedes
Movistar Arena
El Mató A Un Policía Motorizado
Destripando La Historia
Valeria Castro
León Benavente
Abraham Mateo
Luz Casal
Sexy Zebras
Mvrk
La Riviera
Angelus Apatrida
Bala
Demarco Flamenco
O’funk’illo
Mr Kilombo
Viva Belgrado
Baiuca
J. Abecia
Morgan
Los Estanques Y El Canojo De Jerez
Carlos Ares
D’valentaino
Alice Wonder
Ramoncín
Inazio
La Bien Querida
Hinds
Derby Motoreta’s Burrito Kachimba
Parquesvr
Leiti
Natalia Lacunza
091
Teatro Circo Price
La Habitación Roja
Ismael Serrano
Morgan
La Radio Y Su Historia (con Nieves Concostrina y Fetén Fetén)
Niño De Elche & Raül Refree
Bebe
Carlos Núñez
Violeta
Estrellas De Buena Vista
Zenet
María Peláe
Antílopez
Standstill
Ángeles Toledano
Israel Fernández
Kiko Veneno
Quique González
Fetén Fetén & Amig@s
Live Las Ventas
Colectivo Panamera
Teatro Eslava
Ariel Rot
Javier Corcobado
Ana Curra
Sala But
Vera Fauna
Drugos
Margarita Quebrada
El Rebrote De Uoho
Joaquina
La Sala
Rubén Pozo
Egon Soda
Éxtasis
Marta Soto
Ale Acosta
Airbag
Niño De Elche
Rita
Michael Marcagi
Yarea
Santiago Motorizado
Sala Villanos
Los Hermanos Cubero
Vinila Von Bismark
Ramon Mirabet
Sofía Gabanna
Mäbu
Ona Mafalda
The New Raemon
Blackpanda
Jj Machuca
Lucía Espín
Sala El Sol
Mr. Zoom
Norwen
Lady Banana
Paco Pecado
Estrella Fugaz
Marisa Valle Roso
Pagafantas
Ezezez & Silita
Victor Coyote
Eladio Y Los Seres Queridos
Victorias
Begut
Lemot
Maximiliano Calvo
Mateo Ariana
Marban
Jordana B.
Adam Green
Moni Montes
Anaut
Bernal
Raúl Querido & Pálida Tez
Sara Socas
Nøgen
Süne
The Clause
Sala Siroco
Bea M.
Break The Senses
Cora
Ran Son
Rosalinda Galán
Destellos*
Terral & Brava
Agropobla
Alizza
Conde Duque
Júlia Colom
Idoia
Soleado
Tiemei & Deslience
Casa De La Música – Fuenlabrada
Pignoise
Niños Bravos
La Millennial
Dollar Selmouni
Rubén Satrani