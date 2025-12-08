Inverfest 2026 desvela su cartel al completo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Inverfest 2026 ha dado a conocer su cartel al completo. Su duodécima edición contará con 123 conciertos en 12 recintos de Madrid, y que ya ha superado las 110.000 entradas vendidas, con nueve conciertos agotados —incluidos los tripletes de Carlos Ares y de D.Valentino, y los sold out de Sexy Zebras, Baiuca y Éxtasis—.

Inverfest tendrá lugar en 12espacios de la Comunidad de Madrid: se estrenan este 2026 la sala Villanos y Live Las Ventas, y repiten un año más Villanos, Movistar Arena, La Riviera, Teatro Eslava, But, La Sala, Siroco, El Sol, CCC Conde Duque y La Casa de la Música de Fuenlabrada.

El festival arranca oficialmente el 3 de enero con el ya tradicional show de Destripando la Historia en el Movistar Arena. A partir de entonces, más de un centenar de directos hasta el 25 de marzo con hueco para todo tipo de géneros y celebraciones, destacando hasta 5 aniversarios: los 50/70 años de Ramoncín, festejando el medio siglo desde su primer concierto y su 70 cumpleaños; los 40 años de carrera de Javier Corcobado; los 30 de trayectoria de La Habitación Roja; los 20 del debut deAbraham Mateo; y los tripletes en Madrid, Bilbao y Zaragoza por los 30 años de Ariel Rot y los 20 del disco «Pafuera Telarañas» de Bebe.

También actuarán otras leyendas de la música en español como Luz Casal, Ana Curra, 091, Kiko Veneno u O’Funk’illo; grandes nombres de la escena flamenca actual como Israel Fernández, Ángeles Toledano, Niño de Elche & Raül Refree o Lucía Espín; y citas internacionales con artistas como Estrellas de Buena Vista, El Mató a un Policía Motorizado, Joaquina, Adam Green, Michael Marcagi, Santiago Motorizado o The Clause, que serán los encargados de poner el broche de oro a esta duodécima edición del festival.

Habrá además una programación de folk y música de raíz con Soleado, Idoia, Marisa Valle Roso o el ya clásico concierto de Fetén Fetén, por tercer año consecutivo en Inverfest; otra de sonidos urbanos con MVRK, Sara Socas, J. Abecia, Leïti, Jordana B o el triple sold out de D.Valentino en La Riviera; la despedida de los escenarios de Antílopez o el gran festín de León Benavente en su primer Movistar Arena.

Y eso no es todo. A esta programación de Madrid hay que sumar las nuevas ediciones de Inverfest en las ya mencionadas Zaragoza y Bilbao, alcanzando un total de 170 conciertos entre las tres sedes.

Así, en Zaragoza destacan shows como los de Pedro Guerra, Ariel Rot, Miguel Ríos, Santiago Motorizado, Modelo o Luz Casal, entre otros, y estos dos últimos ya con todas las entradas agotadas.

Y en el Negufest de Bilbao serán protagonistas Raül Refree & Niño de Elche, Morgan, Janus Lester, Bebe, La Habitación Roja, Andrés Suárez o el sold out de Destripando la Historia, por mencionar algunos.

Mientras tanto, Inverfest ya trabaja en su edición de 2027, para la que ya se han anunciado los primeros nombres: Víctor Manuel, Duncan Dhu y Sidecars.

Cartel de Inverfest 2026 por sedes

Movistar Arena

El Mató A Un Policía Motorizado

Destripando La Historia

Valeria Castro

León Benavente

Abraham Mateo

Luz Casal

Sexy Zebras

Mvrk

La Riviera

Angelus Apatrida

Bala

Demarco Flamenco

O’funk’illo

Mr Kilombo

Viva Belgrado

Baiuca

J. Abecia

Morgan

Los Estanques Y El Canojo De Jerez

Carlos Ares

D’valentaino

Alice Wonder

Ramoncín

Inazio

La Bien Querida

Hinds

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba

Parquesvr

Leiti

Natalia Lacunza

091

Teatro Circo Price

La Habitación Roja

Ismael Serrano

Morgan

La Radio Y Su Historia (con Nieves Concostrina y Fetén Fetén)

Niño De Elche & Raül Refree

Bebe

Carlos Núñez

Violeta

Estrellas De Buena Vista

Zenet

María Peláe

Antílopez

Standstill

Ángeles Toledano

Israel Fernández

Kiko Veneno

Quique González

Fetén Fetén & Amig@s

Live Las Ventas

Colectivo Panamera

Teatro Eslava

Ariel Rot

Javier Corcobado

Ana Curra

Sala But

Vera Fauna

Drugos

Margarita Quebrada

El Rebrote De Uoho

Joaquina

La Sala

Rubén Pozo

Egon Soda

Éxtasis

Marta Soto

Ale Acosta

Airbag

Niño De Elche

Rita

Michael Marcagi

Yarea

Santiago Motorizado

Sala Villanos

Los Hermanos Cubero

Vinila Von Bismark

Ramon Mirabet

Sofía Gabanna

Mäbu

Ona Mafalda

The New Raemon

Blackpanda

Jj Machuca

Lucía Espín

Sala El Sol

Mr. Zoom

Norwen

Lady Banana

Paco Pecado

Estrella Fugaz

Marisa Valle Roso

Pagafantas

Ezezez & Silita

Victor Coyote

Eladio Y Los Seres Queridos

Victorias

Begut

Lemot

Maximiliano Calvo

Mateo Ariana

Marban

Jordana B.

Adam Green

Moni Montes

Anaut

Bernal

Raúl Querido & Pálida Tez

Sara Socas

Nøgen

Süne

The Clause

Sala Siroco

Bea M.

Break The Senses

Cora

Ran Son

Rosalinda Galán

Destellos*

Terral & Brava

Agropobla

Alizza

Conde Duque

Júlia Colom

Idoia

Soleado

Tiemei & Deslience

Casa De La Música – Fuenlabrada

Pignoise

Niños Bravos

La Millennial

Dollar Selmouni

Rubén Satrani