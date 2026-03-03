Llega la recta final de Inverfest 2026

Recta final de la duodécima edición de Inverfest, que tras más de 120 conciertos en salas y recintos de Madrid encara sus últimos días con varias fechas destacadas. Entre ellas, el lleno absoluto de El Rebrote de Uoho el 6 de marzo en la Sala But, el nuevo proyecto de Iñaki Uoho y Jaime Moreno junto a músicos habituales de su trayectoria como Cantera, Miguel Colino, Jaime Tejedor e Iñigo López.

La programación continúa con la venezolana Joaquina, que actuará el 22 de marzo en la But dentro de su gira Al romper la burbuja Deluxe Tour, tras haber ganado el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2023. También pasarán por El Sol los euskaldunes Nøgen y SÜNE (14 de marzo), además de los británicos The Clause (25 de marzo). La última cita en La Sala será la presentación del nuevo álbum de Leïti, reprogramada para el 7 de mayo.

El festival, lejos de detenerse, ya avanza nombres para próximas ediciones: en otoño de 2026 estarán Margarita Quebrada (9 de octubre, Sala But) y Víctor Manuel (29 de noviembre, Movistar Arena). Para enero de 2027 se anuncian Duncan Dhu, Barry B, Sidecars y Carlos Ares en el Movistar Arena, además de Carlos Núñez en el Teatro Circo Price.