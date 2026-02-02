The New Raemon (Sala Villanos – Inverfest) Madrid 30/01/26

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Existen artistas que son ellos los que imponen el ritmo a los tiempos que corren y no al revés, ajenos a la inmediatez, a lo efervescente y a lo superficial. Sin duda, uno de ellos es Ramón Rodríguez al frente de The New Raemon. Las personas que somos seguidores de su carrera, sabemos hace mucho que su manera de cocinar su obra es totalmente libre, serena y decididamente sensible. La fría noche madrileña del viernes era un nuevo encuentro con él y su fantástica banda dentro del ciclo de conciertos que conforman el Inverfest 2026.

Tremendamente confiado y decidido a dar vuelo a su reciente obra, el show comenzó focalizado en Ocurrimos Lejos (25), precioso trabajo que atesora en su sencillez y en su verdad el brillo de los discos que nos acompañarán de puntillas ya por siempre.

No tardamos en comprobar lo extraordinariamente engrasada que suena una banda que se conoce y reconoce en su accionar. Así, el piano de cola de Marc Prats, los apuntes de guitarra de Pablo Garrido, la infatigable batería de Ricky Lavado y los coros y las sutiles líneas de bajo de Leia Destruye son mimbres fieles y firmes sobre los que un tierno y solemne Ramón Rodríguez vertebra una puesta en escena elegante e irresistiblemente emotiva, mostrando, además, un estado vocal impresionante.

Las canciones de su nuevo disco asomaron discretas y conmovedoras, especialmente “Ocurrimos lejos”, “Frente a la bahía” y una hermosa y dura “Diez años en un día”. Tras este primer tramo centrado en su último trabajo, no pudo haber mejor engarce con una desarmante “Era amor”, canción que abría el estupendo Nuevos Bosques (24) confeccionado junto a su amigo Ricardo Lezón, y los dos mejores temas del sentidísimo Postales de Invierno (23) (impresionantes sonaron “Caen los árboles” y “Entre el alba y la noche”, tema predilecto de quien les escribe y más emo que la muerte).

A partir de ahí, entramos en una fase donde se entremezclaron viejos clásicos como la animada “La Reina del Amazonas”, la épica “Lo bello y lo bestia” (¡más rescates de Libre Asociación (11), por favor!), la siempre bonita “La cafetera” o una expansiva y certera “Sucedáneos” con un generoso repaso a Nuevos Bosques, del que destaco una musculada defensa de “Triste como un muro”.

Tras una hermosa interpretación de “Lluvia y truenos”, los músicos dejaron solo a Ramón sobre el escenario para que nos deleitara con dos desnudas versiones muy acordes con el tono íntimo y cálido de la velada: “Agosto del 94” de Mcenroe, otro de los momentos más mágicos de la noche, y la lectura tan propia del “Te debo un baile” de los nunca suficientemente reivindicados Nueva Vulcano. Para terminar, la banda al completo volvió sobre las tablas e interpretó una encendida “Tú, Garfunkel”, momento de comunión siempre especial con el público y con nuestros propios recuerdos que construyen lo que somos.

Antes, Laia Cartró, abrigada por la base rítmica de la banda de Ramón, nos había deleitado con delicadas tonadas folk incluidas en su disco debut The Way In (25) junto a dos interesantes temas inéditos nuevos, más desnudos si cabe, y que auguran una prometedora carrera para la artista.

Foto The New Raemon: Raúl del Olmo