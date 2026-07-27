Inverfest

Inverfest anuncia los primeros conciertos de su nueva edición

Inverfest ha anunciado el primer avance de la programación de su 13ª edición, que se celebrará en 2027, tras haber sido reconocido como Mejor Evento del Año en los Premios de la Academia de la Música de España.

El ciclo volverá a reunir en Madrid a artistas de distintos estilos y generaciones, manteniendo su carácter ecléctico y ampliando posteriormente el cartel con nuevas incorporaciones. Además, repetirá sus extensiones en Zaragoza y Bilbao.

Road to Inverfest como aperitivo

Antes del arranque oficial en enero, el festival recuperará el ciclo Road to Inverfest con conciertos de adelanto en otoño protagonizados por Carlangas, Víctor Manuel y Miguel Ríos. Ya en la programación principal, recintos como el Movistar Arena, La Riviera, La Sala o el Teatro Eslava acogerán actuaciones de Sidecars, Niña Polaca, Barry B, Carlos Ares, La Cabra Mecánica, Los Enemigos y muchos otros artistas.

El Teatro Circo Price volverá a ser uno de los espacios centrales del festival con conciertos de Rufus T. Firefly, Kiko Veneno, Yerai Cortés, Marwán y Luis Fercán, además de una residencia de cuatro fechas de Fito & Fitipaldis.

Como principal novedad, el Teatro de la Zarzuela se incorpora por primera vez como sede oficial de Inverfest con el espectáculo In Illo Tempore de Mayte Martín. La organización ha confirmado que este es solo el primer avance de una programación que seguirá creciendo en los próximos meses.

Toma nota de los próximos conciertos de Inverfest

  • 30 oct 2026 Carlangas – Sala La Riviera
  • 29 nov 2026 – Víctor Manuel – Movistar Arena
  • 08 dic 2026 – Miguel Ríos – Movistar Arena
  • 08 ene 2027 – Sienna – Sala La Riviera
  • 09 ene 2027 – Tanxugueiras – Sala La Riviera
  • 10 ene 2027 – Sho-Hai – Sala La Riviera
  • 14 ene 2027 – Funambulista – Sala La Riviera
  • 15 ene 2027 – Niña Polaca – Movistar Arena
  • 15 ene 2027 – O’Funk’illo – La Sala
  • 15 ene 2027 – Rubén Pozo – Teatro Eslava
  • 15 ene 2027 – Drugos – Sala La Riviera
  • 16 ene 2027 – Mikel Erentxun / Duncan Dhu – Movistar Arena
  • 16 ene 2027 – La Sonrisa de Julia – La Sala
  • 16 ene 2027 – Vera Fauna – Sala La Riviera
  • 17 ene 2027 – La Cabra Mecánica – Sala La Riviera
  • 20 ene 2027 – Yerai Cortés – Teatro Circo Price
  • 22 ene 2027 – Rufus T. Firefly – Teatro Circo Price
  • 22 ene 2027 – Puño Dragón – Sala La Riviera
  • 22 ene 2027 – D.Valentino – Movistar Arena
  • 23 ene 2027 – Los Enemigos – Sala La Riviera
  • 23 ene 2027 – Barry B – Movistar Arena
  • 23 ene 2027 – Blanca Paloma – La Sala
  • 23 ene 2027 – Carlos Núñez – Teatro Circo Price
  • 27 ene 2027 – Luis Fercán – Teatro Circo Price
  • 28 ene 2027 – La Milagrosa – Sala La Riviera
  • 29 ene 2027 – Sidecars – Movistar Arena
  • 29 ene 2027 – Marwán – Teatro Circo Price
  • 29 ene 2027 – Dollar Selmouni – Sala But
  • 30 ene 2027 – Carlos Ares – Movistar Arena
  • 30 ene 2027 – Fito & Fitipaldis – Teatro Circo Price
  • 31 ene 2027 – Fito & Fitipaldis – Teatro Circo Price
  • 02 feb 2027 – Fito & Fitipaldis – Teatro Circo Price
  • 03 feb 2027 – Fito & Fitipaldis – Teatro Circo Price
  • 04 feb 2027 – Kiko Veneno – Teatro Circo Price
  • 05 feb 2027 – Toundra – Sala But
  • 06 feb 2027 – Los Zigarros – Sala La Riviera
  • 09 feb 2027 – Mayte Martín – Teatro de la Zarzuela
  • 19 feb 2027 – Gara Durán – Sala But
  • 20 feb 2027 – Éxtasis – Sala La Riviera

Más allá de Madrid

Inverfest volverá a extender su programación más allá de Madrid con conciertos en Zaragoza y Bilbao. En la capital aragonesa actuarán Fernandocosta, Los Enemigos y Rodrigo Cuevas, mientras que Negufest Bilbao acogerá las actuaciones de Fito & Fitipaldis, Morgan e Izaro. Con esta expansión, el festival refuerza su presencia en el panorama cultural español a la espera de anunciar nuevas incorporaciones a su cartel de 2027.

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