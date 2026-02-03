Adam Green, Hinds, Israel Fernández, Parquesvr y más, esta semana en Inverfest

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Inverfest 2026 entra en su tramo decisivo con más de una veintena de conciertos programados hasta el 25 de marzo en distintas salas de Madrid. El festival de invierno afronta febrero con una agenda intensa en la que destacan nombres como MVRK, que cerrará la duodécima edición en el Movistar Arena el 6 de febrero con su Pórtate bien! Tour.

El Teatro Circo Price concentra algunas de las citas más destacadas de los próximos días, con el lleno absoluto de Israel Fernández el 3 de febrero, Bejo el 4 de febrero, Kiko Veneno el 5 de febrero, el doblete de Quique González los días 6 y 7 de febrero, y Fetén Fetén el 8 de febrero.

Por su parte, La Riviera acogerá el fin de gira de Hinds el 5 de febrero y de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba el día 6, además de los ya mencionados conciertos de Parquesvr (7 de febrero) y Natalia Lacunza (12 de febrero). y 091 (14 de febrero). Live Las Ventas recibirá a Colectivo Panamera el 6 de febrero, Villanos a Lucía Espín el 11, y la Sala del Movistar Arena será escenario del debut en solitario de Santiago Motorizado el 12 de febrero.

La programación se extiende hasta marzo con paradas clave en But, donde se podrán ver a REBROTE el 6 de marzo y a Joaquina el 22 de marzo, y en la sala El Sol, que acogerá a Adam Green el 4 de febrero, Moni Motes el día 5, Anaut el 6, Bernal el 7, Sara Socas el 8 y el doble concierto de Pálida Tez y Raúl Querido el 15 de febrero.

Puedes comprar las entradas en la web oficial.