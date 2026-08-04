María José Llergo

Ara Malikian y María José Llergo se incorporan al cartel de 1001 Músicas

El ciclo 1001 Músicas – CaixaBank completa la programación de su sexta edición con la incorporación de Ara Malikian y María José Llergo, dos nuevas confirmaciones que amplían la diversidad artística de un cartel que reunirá en Granada a destacados nombres nacionales e internacionales entre julio y octubre.

El violinista libanés de origen armenio actuará el 13 de septiembre en la Plaza de Toros con Intruso, un espectáculo que recorre su trayectoria personal y musical combinando repertorio clásico, composiciones propias y melodías tradicionales con su característico estilo.

Por su parte, María José Llergo presentará el 9 de octubre en el Palacio de Congresos su nuevo disco, El Juego, en el que continúa expandiendo su universo sonoro mediante la incorporación de influencias electrónicas y ritmos latinos sin perder el vínculo con el flamenco y la tradición andaluza.

Ambas actuaciones se suman a un programa que también contará con artistas como Sting, Loquillo, Teenage Fanclub, Víctor Manuel, Ariel Rot, Valeria Castro, Zenet, Revólver, Las Migas y Maika Makovski, consolidando a 1001 Músicas como una de las grandes citas musicales del otoño granadino.

Toma nota de los conciertos de 1001 Músicas – Caixabank 2026

3 de septiembre — Ariel Rot, Palacio de los Córdova
10 de septiembre — Las Migas, Palacio de Quinta Alegre
13 de septiembre — Ara Malikian, Plaza de Toros
16 de septiembre — Maika Makovski, Cuarto Real de Santo Domingo
25 de septiembre — Valeria Castro, Teatro del Generalife (Alhambra)
26 de septiembre — Víctor Manuel, Teatro del Generalife (Alhambra)
6 de octubre — Teenage Fanclub, Teatro CajaGranada
9 de octubre — María José Llergo, Palacio de Congresos
17 de octubre — Loquillo, Palacio de Deportes de Granada

Más información y entradas, en su web.

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