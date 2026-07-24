Johnny Marr

Johnny Marr estrena el segundo adelanto de su nuevo disco, 'Ophelia'

Johnny Marr -que ayer cancelaba su actuación en Granada por problemas en el autobús de la gira- anuncia la publicación de The Age Of Everything, su ya quinto álbum de estudio en solitario, que saldrá a la venta el 2 de octubre a través de BMG.

Diez nuevas canciones que describe como las más catárticas de su carrera. Escritas en Londres, desarrolladas en directo durante su gira por la costa este de Norteamérica y grabadas en Manchester, capturan la energía y las tensiones de la ciudad. Se anuncia como un trabajo intenso, rápido y dinámico, repleto de ideas y posibilidades.

Sobre el disco comenta: “Este es el disco más catártico que he hecho. El título me surgió al principio del proceso y se convirtió en una idea ineludible. Parecía resumir cómo creo que se siente mucha gente. Es un tema que lo abarca todo, pero no necesariamente es una declaración negativa. Hay una sensación de agobio en la cultura provocada por la tecnología, pero viéndolo desde otra perspectiva, también podría haber una sensación de posibilidad”.

El sucesor de Fever Dreams Pt 1-4 ha venido anticipado por «Spin» y ahora suma un nuevo adelanto, «Ophelia», un medio tiempo marca de la casa con una guitarra creciente.

Escucha ‘Ophelia’ de Johnny Marr

Johnny Marr
22 de julio de 2026
Johnny Marr llega a 1001 Músicas de Granada
Johnny Marr
1 de julio de 2026
Johnny Marr subastará cerca de 100 guitarras con fines solidarios
The smiths
25 de junio de 2026
Nuevo choque entre Morrissey y Johnny Marr por un documental de The Smiths
Johnny Marr
17 de junio de 2026
Johnny Marr está de vuelta con 'Spin', adelanto de su nuevo disco
Morrissey
4 de septiembre de 2025
Morrissey 'pone a la venta' The Smiths como si fueran de su propiedad
Johnny Marr
22 de agosto de 2025
Johnny Marr anticipa otra de las canciones de Look Out Live!
Johnny Marr
23 de julio de 2025
Johnny Marr comparte dos canciones junto a Neil Tennant
Franz Ferdinand
20 de enero de 2025
Franz Ferdinand versionan a The Smiths junto a Johnny Marr
Viva Belgrado
24 de julio de 2026
Nuevo adelanto para Viva Belgrado, escucha 'Súper futuro'
Soyla
24 de julio de 2026
Soyla inician nueva etapa con 'No estarán'
Lola Pony
24 de julio de 2026
Escucha el debut de la mexicana Lola Pony
U2
24 de julio de 2026
Martin Garrix y U2 estrenan single conjunto, 'Fireflies'
Teenage Fanclub
24 de julio de 2026
Teenage Fanclub tendrán nuevo disco el próximo octubre
Johnny Marr
24 de julio de 2026
Johnny Marr estrena el segundo adelanto de su nuevo disco, 'Ophelia'
Amy Winehouse
23 de julio de 2026
Recordando a Amy Winehouse, la reina del soul blanco
morrissey
23 de julio de 2026
Morrissey pide a Pedro Sánchez acabar con las corridas de toros: 'el pueblo lo amará'
charli xcx
23 de julio de 2026
Charli xcx estrena 'Camera', último avance del disco que publica este viernes
Antònia Font
23 de julio de 2026
Joan Roca, bajista de Antònia Font, fallece a los 54 años
M83
23 de julio de 2026
M83 anuncia I Wrote You a Letter, su primer álbum de estudio desde Fantasy
Lambchop
23 de julio de 2026
Lambchop presenta su nueva canción 'The New World Wave'
TIENDA