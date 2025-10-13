Juvika debuta con ‘No sé por dónde empezar’
Juvika es el proyecto de Júlia Sapiña, una joven cantante valenciana, estudiante en el conservatorio Esmar: Escuela de alto rendimiento (Valencia), donde se especializa en música moderna y jazz.
Su debut artístico fue a los 10 años, en el tributo a Los Miserables organizado por la Sociedad Musical Instructiva de Santa Cecilia de Cullera. Desde entonces, ha colaborado con la Banda Sinfónica Municipal de Valencia en un homenaje a Morricone y ha participado en el prestigioso Festival de Jazz de Valencia con la Big Band de ESMAR. También ha actuado en el emblemático Jimmy Glass, donde ha compartido escenario con renombrados músicos de jazz como Pepe Rivero al piano, Román Filiú al saxo, Reinier Elizarde al contrabajo y Georvis Pico a la batería.
El pasado verano actuó en el Festival de Jazz als Barris en Benicalap junto a su grupo de jazz, INAIL y ha demostrado su destreza como corista junto a Pepa Blasco en tributos a artistas legendarios como Camilo Sesto junto a reconocidos artistas como Daniel Diges y Paco Arrojo, respaldada por la Big Band de David Pastor y Javier Eguillor.
Su carrera como Juvika arranca con un EP de próxima publicación, que contendrá cuatro canciones compuestas por ella misma, con la producción de Héctor Llopis, las mezclas de Jose Doménech y el máster de Waldy D-Dominguez.
Ya está disponible el primer adelanto, “No sé por dónde empezar”, un tema creciente con base funk, en el que muestra su versatilidad rodeada de una pegadiza base rítmica y vientos, mientras nos canta sus anhelos.