La playlist emergente de la semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de Carolina Mama, Maria Iskariot, Arible, Lucía Alegría, Hotel Sur, Lau Gibert y Eric Gallego.

Carolina Mama – Bajo el silencio

Tras publicar dos sencillos previos, la cantante, compositora, música y cineasta argentina Carolina Mama acaba de desvelar una nueva canción, «Bajo el silencio». Una nueva pieza de lo que será Amina, su álbum de debut, cuyo lanzamiento está previsto para el 26 de septiembre. «Bajo El Silencio», escrita e interpretada junto al productor, mezclador e ingeniero hondureño Trooko, es una canción de carácter político que llama a la resistencia, la revolución y el empoderamiento.

Maria Iskariot – Witte rook

Maria Iskariot es un grupo belga encabezado por la cantante y guitarrista Helena Cazaerck. Con unos cuantos sencillos publicados en 2024 se han convertido en uno de los nombres emergentes europeos más prometedores. El pasado mes de marzo ya pasaron por nuestra PlayList Emergente. En noviembre publicarán su esperado primer álbum, y han anunciado también gira española para enero (20/01 El Sol, Madrid; 22/01 16 Toneladas, Valencia; 23/01 Sala Upload, Barcelona). Además tienen nuevo sencillo «Witte rook».

Arible – Lo que dijiste en octubre

Arible es una nueva artista que busca explorar distintos estilos sin encasillarse en ninguno. Tras debutar en 2024 con el álbum Vitamina D, hace unos días publicó un sencillo titulado «Lo que dijiste en octubre». La canción habla de la nostalgia y la melancolía de lo que no será, todo contado sin ningún dramatismo sino con aceptación y reconciliándose con el cambio.

Lucía Alegría – Lo hecho está hecho

Lucía Alegría es una joven artista venezolana que este año ha publicado su primer disco, Una Fiesta al Desorden. Apenas unos meses después, Lucía vuelve con un nuevo sencillo: «Lo hecho está hecho». Se trata de una fusión de géneros que combina el emblemático folclore venezolano del joropo Tuyero con elementos contemporáneos del pop. La canción, a dúo con José Ferrer Casal, narra una historia de desamor y superación.

Hotel Sur – Ventolín

Hotel Sur es un proyecto de rock alternativo con tintes de música industrial y electrónica que nos llega desde Cuenca. En breve publicarán un álbum titulado Sobre la Gravedad, del que ya nos adelantado algunas canciones. La última, recién salida del horno, es «Ventolín», una curiosa historia de desamor narrada desde un punto de vista diferente. El vídeo que la acompaña es obra de Lovejulai.

Lau Gibert – Em poses (feat. Kiddi)

Tras su paso por el programa Eufòria de 3Cat, la cantante, bailarina y compositora Lau Gibert se ha convertido en una de las figuras más prometedoras de la escena musical catalana. Este verano publicó un sencillo titulado «Em poses» junto a Kiddi, otra joven promesa de la música urbana catalana. Con una atmósfera sensual y cargada de energía, «Em poses» retrata la atracción magnética entre dos personas al tiempo que evoca la magia y la intensidad de las noches de verano.

Eric Gallego – Me quiero equivocar

Eric Gallego es un cantante y compositor emergente que se define con un estilo que combina pop y pop-rock con letras personales y directas. Desde 2023 ha publicado varios sencillos con los que ya ha conseguido un buen número de seguidores en plataformas. Su canción más reciente, lanzada hace pocas semanas, se titula «Me quiero equivocar». Una canción que habla de dejarse llevar por el amor sin miedo a arriesgarse.

Escucha estas y otras propuestas, en nuestra lista Emergentes MZK