Libro: Lucy Sante – Retrato Underground (Libros Del K.O.)

Cuando descubres a una gran autoría siempre tengo la sensación de que se ha obrado una especie de milagro. Y es que la belga Lucy Sante es una autora que, aparte de que escribe con una prosa vigorosa y llena de matices, permite una mirada decolonial de percibir el mundo que nos rodea. Ella mira a sus personajes, ya sean estos anónimos como celebrities, como si estuviera sospechando de ellos, como si necesitara de la media distancia para poder recolocarlos en su mente en el lugar adecuado.

Sante llega años escribiendo para medios periodísticos como The Paris Review, The New York Times o Granta, y además imparte conferencias en universidades, galerías de arte, etc.

Esta antología de artículos de título revelador Retrato Underground (Libros Del K.O., 2022) está dividido en diferentes secciones, pero la primera parte es la que entra de lleno en radiografiar su experiencia neoyorkina (la autora ha vivido en NYC durante años). Así pues, para el lector de Muzikalia quizá le interese esta orografía de la capital norteamericana del underground vista de la perspectiva de una mujer que se siente siempre en tránsito, en continuo nomadismo. En el capítulo que abre la antología “E. S. P.” narra sus viajes al downtown neoyorkino a comprar discos de reggae (General Echo, Horace Andy) o descubrir las girl group de la mano de las Jaynetts afincadas en los sesenta en el Bronx. Estas canciones resuenan en su cabeza, y le vienen a su mente recuerdos de rostros conocidos y otros que se esfumaron como el polvo del pasado.

Nueva York era el marco idóneo para cualquier amante del arte y de la música. Todo esto se respiraba en la calle, en las tiendas de discos, y en locales como CBGB en donde Lucy Sante descubrió a los Television. Ellos bebían cerveza mientras toda la sociedad se desmoronaba, y Tom Verlaine cantaba “Broadway/Looks so medieval”. Patti Smith también andaba por allí. Pionera de la androginia en el ruedo del cipotismo rockero, ella miraba amenazante desde el escenario. Es maravilloso el artículo “Madre Coraje”, un panegírico sobre la figura sin igual de la autora de “People Have The Power”. La autora escribe: “Su puesta en escena era femenina, pero no lo que se dice frágil -le daba mucho al rollo chica matona que transmitían las Ronettes y las Sangri-las-, y separaba las cadencias con golpes breves e insistentes que sonaban a un tiempo beat (…), y a veces se iba por tangentes que se dirían improvisadas spobre la marcha”.

Muy interesante también es la forma en la que se fantasea con crear historias, y de esta forma, “nombrar” a personajes anónimos que aparecen espectrales en su coleccionable de fotografías. Así mismo, rastrea instantáneas que quedan olvidadas en archivos, y que con el hechizo de la palabra nos permite atravesar el tejido emocional de estas para que cobren un significado. Sante cita a Pierre Mac Orlan (poeta y pintor francés) para hacerse suya esta reflexión: “La fotografía, gracias a su capacidad incomparable de crear muerte por un segundo, se convierte en un arte magna que no solo se sitúa a la altura de las artes visuales, sino que, con una fuerza singular, encuentra su lugar entre todo lo que constituye la vida de la mente”. La mirada desolada de Lucy Sante nos autoriza para que podamos ver vida entre las ruinas.

Puedes comprar el libro: Lucy Sante – Retrato Underground (Libros Del K.O.) en la web de su editorial