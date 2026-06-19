Libro: Cantar Sin Permiso de Toni Castarnado (Sílex)

Desde aquel lejano 2011 en el que publicó Mujer y Música (66 rpm), Toni Castarnado se las ha arreglado para seguir encontrando nuevas formas de explorar ese vínculo. Bien sea mediante recopilaciones de reseñas, entrevistas, libros como Las Chicas del Q (Sílex, 2023) o iniciativas como Elles Canten, Elles Parlen, ciclo de encuentros en colaboración con Biblioteques de Barcelona, siempre halla la forma de descubrirnos algún aspecto nuevo de nuestras cantantes favoritas, y sobre todo de aquellas a las que conocemos un poco menos.

Este nuevo libro publicado por Sílex, Cantar Sin Permiso (subtitulado Una Escena en Transformación), sigue esa misma estela y comparte esa ánimo de descubrir y compartir. En esta ocasión el autor se ha centrado en la música hecha en los territorios de habla catalana, aunque no todas las artistas (de hecho son pocas) que aparecen en el libro canten en catalán. El formato del libro resulta un poco caótico, ya que entremezcla entrevistas, reseñas y crónicas de conciertos con reflexiones propias y ajenas. Quizás por eso mismo resulta atractivo y estimulante. Divulgativo a la vez que entretenido, este nuevo libro de Castarnado arranca aparentemente con la idea de dar a conocer talento femenino joven y creadoras de vanguardia, aunque pronto resulta evidente que no se pueden poner puertas al campo. Es por ello que junto a Magalí Sare, Clara Peya, Carlota Flaneur o Belén Bandera, por citar algunos nombres, aparecen también otros más conocidos como Bad Gyal, Joana Serrat, Núria Graham, la inevitable Rosalía, Silvia Pérez Cruz, Helena Miquel o incluso María del Mar Bonet.

Como vemos, el hilo que vertebra todo el volumen no es otro que prestar atención a nuevas y no tan nuevas voces femeninas de una determinada procedencia geográfica. El subtítulo se sostiene más por la parte de “en transformación” que por la referencia a una escena, ya que es complicado encontrar una en la que convivan propuestas como las de Queralt Lahoz o Mayte Martín con Maika Makovski, Marala o Tarta Relena. Hay capítulos dedicados a bastantes de los nombres mencionados, pero también otros más genéricos en los que se habla de cantantes y grupos de las Islas Baleares, de la escena (aquí sí que procede, con todo lo que rodea al Mercat de Música Viva) de Vic, de artistas de vanguardia, de músicas urbanas o de innovaciones flamencas.

Un buen libro al que recurrir cuando queramos saber más de todo este colectivo de voces femeninas, pero con el que también podemos disfrutar descubriendo nuevos nombres o discografías a las que hasta ahora no habíamos prestado la atención que merece. Es abrumador darse cuenta de la cantidad de música de calidad que se hace aquí, bien cerca, y que demasiadas veces salvo excepciones nos pasa un poco desapercibida. Es por eso que este libro de Toni Castarnado es más que pertinente, cumpliendo sobradamente con todas las funciones que cabe esperar de un volumen de estas características.

Puedes comprar el libro: Cantar Sin Permiso. Una Escena en Transformación de Toni Castarnado (Sílex) en la web de su editorial.