María Codino

María Codino publica su segundo disco

María Codino es una compositora, productora y diseñadora audiovisual de Buenos Aires. Debutó en solitario en 2020 con el EP Ese Fragmento Velado. Un disco que la posicionó como una de las grandes voces emergentes de su país. A principios de 2021 te hablamos de ese primer EP de María Codino en Muzikalia. En 2023 llegaría su primer álbum, Tiene Que Haber Un Mapa, un trabajo ecléctico que descansaba en la idea de búsqueda en todas sus manifestaciones, desde la investigación de nuevos sonidos hasta la búsqueda interior.

El segundo disco de María Codino acaba de salir y se titula Valor Agregado. De nuevo estamos ante un trabajo que gira alrededor de un concepto, en este caso la inquietud ante la hiperconectividad, la aceleración impulsada por la tecnología, la obsesión por optimizarlo todo, por la productividad. Las canciones de Valor Agregado luchan contra esa imposición. En «Club de nostalgia» María canta «todos se mueven a un ritmo que no me acompaña«. Frente al impulso de convertirnos en máquinas de consumir y producir, Valor Agregado pone el foco en el disfrute de la experiencia, la imperfección de lo humano y la pausa.

María Codino Valor Agregado

Cada una de las canciones desarrolla una parte de esa idea. Hay cierta melancolia (“Club de Nostalgia”, que pasó hace poco por nuestra PlayList Emergente), personajes que se rebelan (“La Joven Vida de Bety F.”) y tensión entre lo humano y lo artificial («Polvo de ciudad»). Como hemos comentado, frente a la imposición de ser siempre nuestra mejor versión, los temas de Valor Agregado abrazan la duda («No lo sé») y la imperfección.

Por supuesto este nuevo disco de María Codino no atrae solo por el mensaje. Las canciones son melódicas, a pesar de su potente mensaje fluyen con suavidad y elegancia. Lo sonoro es también importante en Valor Agregado, con una producción muy cuidada que les da a las canciones la densidad y potencia justa, dejando espacio para que respiren y dejen a la vista sus detalles más interesantes. Por ejemplo, ese contraste del que hemos hablado entre lo orgánico y lo artificial que también se traslada a la instrumentación. Contraste que alcanza su punto más relevante en el paso de la instrumental y fría «Interludio en la ciudad» a un tema como «La distancia» que básicamente se sostiene sobre un piano tradicional. Hay que mencionar también que la propia María se ha encargado no solo de la producción en su estudio casero, sino también de tocar prácticamente todos los instrumentos, incluyendo sintetizadores y programaciones. La portada del disco y todo el arte gráfico también han estado a su cargo.

A continuación puedes escuchar Valor Agregado, el nuevo álbum de María Codino.

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