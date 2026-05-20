la playlist emergente de la semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir las canciones de IndieGo, Arix, Astro Rita, Malva, Antonio Postius, María Codino y Ciska Ciska.

IndieGo – El turista imaginario

El grupo de Albacete IndieGo tiene previsto publicar próximamente su primer álbum con temas propios. Como primer avance, hace unas semanas lanzaron el sencillo «El turista imaginario». Una canción que combina diversos estilos, con influencias que van de Arcade Fire a Jamiroquai pasando por Daft Punk. «El turista imaginario» es un homenaje al poder evocador del cine, concretamente las películas de Hayao Miyazaki, para crear viajes fantásticos.

Arix – Fuera de lugar

Arix es el nombre artístico del leonés Sergio Arias. Creció con el pop punk de principios de la pasada década. Pronto empezó a cantar en directo de manera informal, y tras una estancia en Irlanda decidió apostar fuerte por intentar labrarse una carrera profesional. De esa experiencia en el extranjero nació «Fuera de lugar», una canción que habla de la sensación de no pertenecer del todo a ningún sitio.

Astro Rita – Con maldad

Astro Rita es el dúo formado por Albert y Joan, dos amigos autodidactas que comenzaron tocando versiones de nu-metal y grunge influenciados por bandas como Blur, Nirvana y Radiohead. Hace poco publicaron un sencillo titulado «Con maldad», avance de su próximo EP PERDIDA, MIRADA! Una canción que muestra una evolución hacia un sonido más oscuro, directo y contundente.

Malva – Antes de mais

Malva es el proyecto de la cantante y compositora portuguesa Carolina Viana. Tras darse a conocer con el proyecto redoma junto a la productora Joana Rodrigues, debutó en solitario con el álbum Vens Ou Ficas, disco al que siguió Poros en 2025. En sus nuevas canciones ha abierto de nuevo las puertas a colaboraciones externas. En «Antes de mais», su último sencillo, cuenta con la participación de la guitarrista Beatriz Madruga.

Antonio Postius – El ladrón

Antonio Postius, batería en grupos como Mourn, Gyoza, Madee, Montesco o Barg, ha publicado también dos EPs en solitario. Ahora se encuentra preparando su primer álbum, alguno de cuyos adelantos ya pasaron por nuestra PlayList Emergente. El tercer sencillo del nuevo disco salió hace poco y se titula «El ladrón». Una canción que trata sobre la dificultad de aceptar los propios defectos pero también sobre las segundas oportunidades.

María Codino – Club de nostalgia

María Codino es una artista argentina que cuenta con un largo recorrido en la escena musical independiente de aquel país. Publicó su primer EP en 2020, un disco del que te hablamos en Muzikalia, y su primer álbum tres años después. Actualmente está con los últimos preparativos de su segundo disco, previsto para el mes de junio. Como primer adelanto, hace unas semanas lanzó «Club de nostalgia», un tema a medio camino entre la nostalgia y la apatía que habla de moverse a un ritmo distinto al del mundo, de no llegar a todo.

Ciska Ciska – Angel

Ciska Ciska es una artista belga de indie folk que está ganando popularidad rápidamente y que publicará su primer álbum, Page Of Cups (Reversed), en septiembre. El pasado mes de abril publicó un sencillo titulado «Angel». Una canción tierna e íntima, construida alrededor de una delicada guitarra acústica y una voz sutil y cristalina, que fusiona el indie folk con un toque sutil de música americana.

Descubre estas y otras canciones, en la playlist Emergentes MZK en Spotify