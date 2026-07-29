Las noches de Rio Babel

Nace el ciclo Las noches de Río Babel, con Jorge Drexler, Guitarricadelafuente, Miranda! y más

Río Babel amplía su actividad con Las noches de Río Babel (entradas), un nuevo ciclo de conciertos que extiende la propuesta del festival más allá de su cita veraniega en Madrid.

La iniciativa convierte al festival en una programación estable durante todo el año, con la música en español como eje central y un cartel que abarca desde el rock, el pop y el rap hasta la canción de autor, las músicas de raíz y propuestas más experimentales, poniendo en valor la diversidad cultural compartida entre España y Latinoamérica.

El ciclo reunirá 33 conciertos en algunas de las principales salas madrileñas, como Movistar Arena, La Riviera, Teatro Eslava o Café Berlín, entre otras, con el objetivo de tender puentes entre artistas consolidados y nuevas voces.

El cartel contará con nombres como Jorge Drexler, Guitarricadelafuente, Miranda!, Trueno, No Te Va Gustar, Depedro, La Bien Querida, El Kuelgue, Los Palmeras o Plastilina Mosh, reafirmando el compromiso de Río Babel con la creación de una comunidad cultural activa en torno a la música en español.

Así queda el cartel de Las noches de Río Balel

Toma nota de su programación:

04 de septiembre | Estelares | Sala Uni 
07 de septiembre | Plastilina Mosh | Sala Copérnico
10 de septiembre | El Chacal & Los Alpes Floreados | Sala Siroco 
11 de septiembre | El Kuelgue | Sala La Riviera 
12 de septiembre | Ilan Amores | Café Berlín 
15 de septiembre | Kumbia Queers | Sala Villanos 
19 de septiembre | Maestro Espada | Sala Villanos 
26 de septiembre | Jorge Drexler | Movistar Arena 
02 de octubre | Guitarricadelafuente | Movistar Arena
03 de octubre | Los Vinagres | Sala Villanos 
06 de octubre | Gondwana & Quique Neira | Sala La Riviera
08 de octubre | El Tri | Sala La Riviera
09 de octubre | Chiquita Movida | Sala La Riviera 
10 de octubre | La Bomba de Tiempo | Sala Mon
10 de octubre | Sobrezero | Teatro Eslava
16 de octubre | Alamedadosoulna | Sala Villanos
18 de octubre | Las Pelotas & Cruzando el Charco | Sala Wagon 
21 de octubre | Trueno | Movistar Arena 
22 de octubre | Los Palmeras | Sala Mon
22 de octubre | Santi Muk | Sala Copérnico 
27, 28, 29, 30, 31 de octubre | Depedro | Sala Villanos 
01 de noviembre | No Te Va Gustar | Live Las Ventas 
01 de noviembre | Sonex | Sala Clamores
03 de noviembre | Lido Pimienta | Sala Villanos 
04 de noviembre | Dromedarios Mágicos | Café La Palma 
11 de noviembre | Las Pastillas del Abuelo | Sala La Riviera
11 de noviembre | Miranda! | Movistar Arena
12 de noviembre | La Bien Querida | Lula Club
13 de noviembre | Gilipojazz | Teatro Eslava 

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