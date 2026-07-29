Nace el ciclo Las noches de Río Babel, con Jorge Drexler, Guitarricadelafuente, Miranda! y más

Río Babel amplía su actividad con Las noches de Río Babel (entradas), un nuevo ciclo de conciertos que extiende la propuesta del festival más allá de su cita veraniega en Madrid.

La iniciativa convierte al festival en una programación estable durante todo el año, con la música en español como eje central y un cartel que abarca desde el rock, el pop y el rap hasta la canción de autor, las músicas de raíz y propuestas más experimentales, poniendo en valor la diversidad cultural compartida entre España y Latinoamérica.

El ciclo reunirá 33 conciertos en algunas de las principales salas madrileñas, como Movistar Arena, La Riviera, Teatro Eslava o Café Berlín, entre otras, con el objetivo de tender puentes entre artistas consolidados y nuevas voces.

El cartel contará con nombres como Jorge Drexler, Guitarricadelafuente, Miranda!, Trueno, No Te Va Gustar, Depedro, La Bien Querida, El Kuelgue, Los Palmeras o Plastilina Mosh, reafirmando el compromiso de Río Babel con la creación de una comunidad cultural activa en torno a la música en español.

Así queda el cartel de Las noches de Río Balel

Toma nota de su programación:

04 de septiembre | Estelares | Sala Uni

07 de septiembre | Plastilina Mosh | Sala Copérnico

10 de septiembre | El Chacal & Los Alpes Floreados | Sala Siroco

11 de septiembre | El Kuelgue | Sala La Riviera

12 de septiembre | Ilan Amores | Café Berlín

15 de septiembre | Kumbia Queers | Sala Villanos

19 de septiembre | Maestro Espada | Sala Villanos

26 de septiembre | Jorge Drexler | Movistar Arena

02 de octubre | Guitarricadelafuente | Movistar Arena

03 de octubre | Los Vinagres | Sala Villanos

06 de octubre | Gondwana & Quique Neira | Sala La Riviera

08 de octubre | El Tri | Sala La Riviera

09 de octubre | Chiquita Movida | Sala La Riviera

10 de octubre | La Bomba de Tiempo | Sala Mon

10 de octubre | Sobrezero | Teatro Eslava

16 de octubre | Alamedadosoulna | Sala Villanos

18 de octubre | Las Pelotas & Cruzando el Charco | Sala Wagon

21 de octubre | Trueno | Movistar Arena

22 de octubre | Los Palmeras | Sala Mon

22 de octubre | Santi Muk | Sala Copérnico

27, 28, 29, 30, 31 de octubre | Depedro | Sala Villanos

01 de noviembre | No Te Va Gustar | Live Las Ventas

01 de noviembre | Sonex | Sala Clamores

03 de noviembre | Lido Pimienta | Sala Villanos

04 de noviembre | Dromedarios Mágicos | Café La Palma

11 de noviembre | Las Pastillas del Abuelo | Sala La Riviera

11 de noviembre | Miranda! | Movistar Arena

12 de noviembre | La Bien Querida | Lula Club

13 de noviembre | Gilipojazz | Teatro Eslava

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