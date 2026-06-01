Depedro

Depedro avanza su nuevo disco con 'LOS TERCOS'

Depedro inaugura una nueva etapa con “LOS TERCOS”, un tema junto a la cantautora mexicana Vivir Quintana que sirve como primer adelanto de su próximo álbum, Furia y Calma, previsto para este otoño.

La canción reflexiona sobre quienes se resisten a la lógica de la hiperproductividad y el individualismo contemporáneo, reivindicando desde el amor una forma más humana de relacionarse y compartir.

El sencillo ha sido producido por Camilo Lara y cuenta con mezcla de Marco Carrión y masterización de Frank “El Médico” Rodríguez. En la grabación participaron Quique Rangel al contrabajo e Ian Chang a la batería, mientras que la voz de Vivir Quintana aporta una dimensión emocional decisiva al tema.

Escucha ‘LOS TERCOS’ de Depedro ft. Vivir Quitana

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