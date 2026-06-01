La bien querida

La Bien Querida anuncia concierto en Madrid dentro del ciclo Jaguar

La Bien Querida regresará a Madrid el próximo 12 de noviembre para actuar en el Lula Club dentro del ciclo Jaguar, coincidiendo además con el cuarto aniversario del ciclo.

La artista, que ya inauguró Jaguar en 2022, volverá a encontrarse con el público madrileño en una cita concebida como una celebración especial de la autora del reciente LBQ, dentro de una de las propuestas más activas de la escena en directo de Madrid.

Consolidada como una de las voces más singulares y reconocibles del pop español contemporáneo, La Bien Querida ha levantado una trayectoria marcada por discos fundamentales y canciones que son himnos. Una artista única que funde como nadie la sensibilidad melódica, el lirismo cotidiano y referencias que atraviesan el pop, la electrónica y la el cancionero más universal de aquí y del otro lado del charco (ahí tienen las aventuras latinas de Paprika).

Toma nota del concierto de La Bien Querida en Jaguar

12 de noviembre – Jaguar (Lula Club)Entradas aquí

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