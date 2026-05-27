Premios de la academia de la mu?sica

Rosalía, gran triunfadora de Los Premios de Academia de la Música

Los Premios de la Academia de la Música han celebrado su tercera edición. Presentada por Leonor Watling y Leo Sidran con dirección musical de Pablo Cebrián, reconoció a Rosalía con ocho galardones por su álbum LUX, seguida de Leiva con cuatro premios.

La ceremonia celebró toda la diversidad musical: Guitarradelafuente en música alternativa, Amaral en pop/rock, María Terremoto en flamenco, Lia Kali en hip-hop, Salvador Sobral en canción de autor, y representantes de géneros como electrónica, lenguas cooficiales y rock.

Un momento emotivo fue la entrega del primer Premio de Honor a Joan Manuel Serrat, reconociendo su esencial contribución a la cultura española en canción de autor, poesía y compromiso social. La gala también rindió homenaje a artistas fallecidos como Robe Iniesta y Jorge Martínez de Ilegales que también ganaron la mejor canción rock por «Es ansiedad».

Toma nota de los ganadores de Los Premios de la Academia de la Música

Artista del año: Rosalía

Álbum del año: ‘Lux’, de Rosalía

Canción del año: ‘La perla’, de Rosalía (feat. Yahritza y su Esencia)

Mejor nuevo artista: Sanguijuelas del Guadiana

Productor/a del año: ‘Lux’, de Rosalía

Mejor ingeniería de grabación para un álbum o canción: Carles Campi Campón, por ‘El cuerpo después de todo’ de Valeria Castro

Mejor álbum de música alternativa: ‘Spanish Leather’, de Guitarricadelafuente

Mejor canción alternativa: ‘Babieca’, de Guitarricadelafuente

Compositor del año: ‘La perla’, de Rosalía

Mejor vídeo musical versión larga: ‘Flores para Antonio’, de Elena Molina e Isaki Lacuesta

Mejor videoclip musical: ‘Berghain’, de Rosalía

Mejor gira: ‘Tour Gigante’, de Leiva

Mejor evento del año (festival, ciclo, gala, concierto solidario, etc.): Inverfest 2025

Mejor álbum pop: ‘Lux’, de Rosalía

Mejor álbum pop tradicional: ‘Me lo voy a permitir’, de Luz Casal

Mejor álbum pop/rock: ‘Dolce Vita’, de Amaral

Mejor canción de pop/rock: ‘Caía libre’, de Leiva & Robe

Mejor álbum de rock: ‘El monte de los aullidos’, de Fito & Fitipaldis

Mejor canción de rock: ‘Esa ansiedad’, de Ilegales

Mejor canción pop: ‘La perla’, de Rosalía (feat. Yahritza y su Esencia)

Mejor canción urbana: ‘Chulx’, de Lia Kali & Eladio Carrión

Mejor álbum de música urbana: ‘Kaelis’, de Lia Kali

Mejor álbum de música electrónica: ‘Déjate caer’, de Delaporte

Mejor canción de música electrónica: ‘PAEQB (Ale Acosta Remix)’, de Baiuca y Ale Acosta

Mejor canción de rap/hip hop: ‘En la cuerda floja’, de Lia Kali & Toni Anzis

Mejor álbum de flamenco: ‘Manifiesto’, de María Terremoto

Mejor tema de flamenco: ‘Miraíta – Rumba, Libertad’, de María Terremoto

Mejor fusión/interpretación urbana: ‘Mala de verdad’, de La Plazuela

Mejor álbum folclórico: ‘Amoríos. La verdad de mi coplilla’, de La Tania

Mejor álbum cantautor/a: ‘Sílvia & Salvador’, de Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral

Mejor canción cantautor/a: ‘Efímera’, de Rozalén

Mejor álbum BSO, series, videojuegos, publicidad, sintonía…: ‘BSO Furia’, de Aitor Etxebarria

Mejor canción/tema BSO, series, videojuegos, publicidad, sintonía…: ‘Hasta que me quede sin voz’, de Leiva

Mejor obra/composición clásica contemporánea: ‘Trío Celebration’, de Albert Guinovart

Mejor álbum de música clásica: ‘Paganini: 24 Caprices’, de María Dueñas

Mejor álbum instrumental: ‘Suite flamenca’, de Diego Amador

Mejor álbum de jazz: ‘Leo & Leo’, de Leonor Watling & Leo Sidran

Mejor grabación de música infantil: ‘Me resbala’, de Pez Al Revés

Mejor canción en catalán/valenciano/mallorquín: ‘Ben poca cosa tens’, de Salvador Sobral y Sílvia Pérez Cruz

Mejor canción en euskera: ‘Xorieri’, de Baiuca & Izaro

Mejor canción en gallego/asturiano: ‘As que nunca cantaron’, de Tanxugueiras

Mejor diseño de álbum: ‘Gigante’, de Leiva, por el trabajo de Boa Mistura

Mejor arreglo: ‘Suite flamenca’, de Diego Amador

Mejor sala de conciertos: Café Central de Madrid

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