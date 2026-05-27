Rosalía, gran triunfadora de Los Premios de Academia de la Música

Los Premios de la Academia de la Música han celebrado su tercera edición. Presentada por Leonor Watling y Leo Sidran con dirección musical de Pablo Cebrián, reconoció a Rosalía con ocho galardones por su álbum LUX, seguida de Leiva con cuatro premios.
La ceremonia celebró toda la diversidad musical: Guitarradelafuente en música alternativa, Amaral en pop/rock, María Terremoto en flamenco, Lia Kali en hip-hop, Salvador Sobral en canción de autor, y representantes de géneros como electrónica, lenguas cooficiales y rock.
Un momento emotivo fue la entrega del primer Premio de Honor a Joan Manuel Serrat, reconociendo su esencial contribución a la cultura española en canción de autor, poesía y compromiso social. La gala también rindió homenaje a artistas fallecidos como Robe Iniesta y Jorge Martínez de Ilegales que también ganaron la mejor canción rock por «Es ansiedad».
Toma nota de los ganadores de Los Premios de la Academia de la Música
Artista del año: Rosalía
Álbum del año: ‘Lux’, de Rosalía
Canción del año: ‘La perla’, de Rosalía (feat. Yahritza y su Esencia)
Mejor nuevo artista: Sanguijuelas del Guadiana
Productor/a del año: ‘Lux’, de Rosalía
Mejor ingeniería de grabación para un álbum o canción: Carles Campi Campón, por ‘El cuerpo después de todo’ de Valeria Castro
Mejor álbum de música alternativa: ‘Spanish Leather’, de Guitarricadelafuente
Mejor canción alternativa: ‘Babieca’, de Guitarricadelafuente
Compositor del año: ‘La perla’, de Rosalía
Mejor vídeo musical versión larga: ‘Flores para Antonio’, de Elena Molina e Isaki Lacuesta
Mejor videoclip musical: ‘Berghain’, de Rosalía
Mejor gira: ‘Tour Gigante’, de Leiva
Mejor evento del año (festival, ciclo, gala, concierto solidario, etc.): Inverfest 2025
Mejor álbum pop: ‘Lux’, de Rosalía
Mejor álbum pop tradicional: ‘Me lo voy a permitir’, de Luz Casal
Mejor álbum pop/rock: ‘Dolce Vita’, de Amaral
Mejor canción de pop/rock: ‘Caía libre’, de Leiva & Robe
Mejor álbum de rock: ‘El monte de los aullidos’, de Fito & Fitipaldis
Mejor canción de rock: ‘Esa ansiedad’, de Ilegales
Mejor canción pop: ‘La perla’, de Rosalía (feat. Yahritza y su Esencia)
Mejor canción urbana: ‘Chulx’, de Lia Kali & Eladio Carrión
Mejor álbum de música urbana: ‘Kaelis’, de Lia Kali
Mejor álbum de música electrónica: ‘Déjate caer’, de Delaporte
Mejor canción de música electrónica: ‘PAEQB (Ale Acosta Remix)’, de Baiuca y Ale Acosta
Mejor canción de rap/hip hop: ‘En la cuerda floja’, de Lia Kali & Toni Anzis
Mejor álbum de flamenco: ‘Manifiesto’, de María Terremoto
Mejor tema de flamenco: ‘Miraíta – Rumba, Libertad’, de María Terremoto
Mejor fusión/interpretación urbana: ‘Mala de verdad’, de La Plazuela
Mejor álbum folclórico: ‘Amoríos. La verdad de mi coplilla’, de La Tania
Mejor álbum cantautor/a: ‘Sílvia & Salvador’, de Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral
Mejor canción cantautor/a: ‘Efímera’, de Rozalén
Mejor álbum BSO, series, videojuegos, publicidad, sintonía…: ‘BSO Furia’, de Aitor Etxebarria
Mejor canción/tema BSO, series, videojuegos, publicidad, sintonía…: ‘Hasta que me quede sin voz’, de Leiva
Mejor obra/composición clásica contemporánea: ‘Trío Celebration’, de Albert Guinovart
Mejor álbum de música clásica: ‘Paganini: 24 Caprices’, de María Dueñas
Mejor álbum instrumental: ‘Suite flamenca’, de Diego Amador
Mejor álbum de jazz: ‘Leo & Leo’, de Leonor Watling & Leo Sidran
Mejor grabación de música infantil: ‘Me resbala’, de Pez Al Revés
Mejor canción en catalán/valenciano/mallorquín: ‘Ben poca cosa tens’, de Salvador Sobral y Sílvia Pérez Cruz
Mejor canción en euskera: ‘Xorieri’, de Baiuca & Izaro
Mejor canción en gallego/asturiano: ‘As que nunca cantaron’, de Tanxugueiras
Mejor diseño de álbum: ‘Gigante’, de Leiva, por el trabajo de Boa Mistura
Mejor arreglo: ‘Suite flamenca’, de Diego Amador
Mejor sala de conciertos: Café Central de Madrid