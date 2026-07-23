Guitarricadelafuente actuó en el programa norteamericano Jimmy Kimmel Live!

Guitarricadelafuente continúa su expansión internacional gracias a su Spanish Leather (Sony 2025), un disco con el que ha aumentado repercusión y pegada y que reúne a un diverso grupo de productores, desde Carter Lang (SZA, Justin Bieber) hasta pablopablo y Raül Refree.

El proyecto también cuenta con Jasper Harris (Jack Harlow, Lil Nas X, Camila Cabello), Brad Oberhofer —quien ha dado forma a bandas sonoras como The Andy Warhol Diaries de Netflix— y Rodaidh McDonald (The xx, Adele).

El músico debutó en la televisión estadounidense con una interpretación de “BABIECA!”, uno de sus temas más recientes.

Su paso por Jimmy Kimmel Live! llega poco después del lanzamiento de “Calypso”, una canción escrita durante la gira internacional de Spanish Leather. El tema funciona como el capítulo final de esta etapa artística y, al mismo tiempo, abre la puerta a lo que está por venir. Mantiene el universo sonoro que definió el álbum —ese espacio íntimo y sensual suspendido entre la tradición y el pop contemporáneo—, pero avanza con una energía más ligera y libre, reflejando un momento de transición y dejando en el aire el eco de un periodo profundamente transformador.

Próximos conciertos de Guitarricadelafuente

31/07 – Santander, España – Santander Music

09/08 – Chiclana de la Frontera, España – Concert Music Festival

05/09 – Zaragoza, España – Vive Latino Festival

17/09 – Mallorca, España – Son Fusteret

19/09 – Barcelona, España – Festival B

26/10 – Madrid, España – Movistar Arena