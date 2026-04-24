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Guitarricadelafuente lanza nuevo single: 'Calypso'

Guitarricadelafuente regresa con «Calypso», su primer lanzamiento desde Spanish Leather. Escrita durante la gira y probada en directo en ciudades como Nueva York, Buenos Aires o Benicàssim, la canción llega ahora en su versión de estudio.

Producida por Carter Lang, Phoac y Jasper Harris, captura ese instante de transición entre despedida y renacimiento, entre la quietud del refugio y la incertidumbre del futuro. Un nuevo single con el que cierra simbólicamente aquella etapa y, al mismo tiempo, abre una transición hacia el siguiente capítulo creativo del artista castellonense.

En lo sonoro, “Calypso” se mantiene en el universo íntimo y sensual que definía su anterior trabajo, aunque con un pulso más ligero y liberado. Inspirada en el mito de Calipso y Odiseo, la canción reflexiona sobre la tentación de permanecer en un momento ideal frente a la necesidad de avanzar.

Escucha ‘Calypso’ de Guitarricadelafuente

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