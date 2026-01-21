Guitarricadelafuente pasó por los Tiny Desk Concerts

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Guitarricadelafuente es el último artista español en pasar por el icónico escenario de los Tiny Desk Concert, al igual que hicieron recientemente rusowsky, Sílvia Pérez Cruz o María José Llergo.

El cantautor llegaba a presentar su Spanish Leather (Sony 2025), un disco con el que ha aumentado repercusión y pegada y que reúne a un diverso grupo de productores, desde Carter Lang (SZA, Justin Bieber) hasta pablopablo y Raül Refree, el visionario detrás de los primeros trabajos de Rosalía. El proyecto también cuenta con Jasper Harris (Jack Harlow, Lil Nas X, Camila Cabello), Brad Oberhofer —quien ha dado forma a bandas sonoras como The Andy Warhol Diaries de Netflix— y Rodaidh McDonald (The xx, Adele).

El lanzamiento del Tiny Desk llega antes de arrancar su gira internacional, con fechas agotadas en Nueva York, Los Ángeles y Londres. Desde la publicación de Spanish Leather, el artista ha llevado su música a escenarios de todo el mundo, incluyendo su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid, con entradas agotadas el pasado otoño.

Estas fueron las canciones interpretadas:

«Full time papi»

«BABIECA!»

«Port Pelegrí»

«Tramuntana»

«Poses»

Disfruta del concierto de Guitarricadelafuente en Tiny Desk Concert

Próximos conciertos en España

03.04.26 – Benicassim – SanSan

01.05.26 – Murcia – Warm Up

03.06.26 – Barcelona – Primavera Sound

03.07.26 – Vilanova i la Geltrú – Vida Festival

11.07.26 – Málaga – Plaza de toros de Málaga

31.07.26 – Santander – Santander Music

07.08.26 – Aranda de Duero – Sonorama Ribera

09.08.26 – Chiclana de la F. – Concert Music Festival

02.10.26 – Madrid – Movistar Arena