Peter Hook & The Light lanza el directo de su reciente gira 'Get Ready'

Peter Hook se unió The Light poco después de que abandonara New Order hace ya dos décadas. Junto a ellos repasa las canciones tanto de ésta, como de su primera formación, Joy Division.
Como nos decía en una reciente entrevista «Mi esperanza en 2010 cuando empecé con el proyecto de Peter Hook & The Light era tocar todas las canciones que ambos grupos habían escrito y grabado, antes de morir». Una labor que desde entonces llevan cumpliendo a rajatabla, disco a disco, con en objetivo de interpretarlos de la manera más fiel al sonido original con el que fueron compuestos.
El pasado mes de abril actuaba en el O2 Victoria Warehouse de Manchester repasaron el disco Get Ready de New Order, además de un repertorio escogido del grupo y de Joy Division. Tres horas de concierto que ha decidido editar.
Peter Hook & The Light – ‘Get Ready’ Live at O2 Victoria Warehouse Manchester se publicará el próximo 12 de junio y viene anticipado por su versión de «60 Miles an Hour» con la voz de David Potts (compañero de Hook en Monaco y guitarrista de The Light). Una buena muestra del que las canciones con Hooky o su grupo suenan igual (o mejor) que la banda madre.
Estas son las canciones de Peter Hook & The Light – ‘Get Ready’ Live at O2 Victoria Warehouse Manchester
Crystal
60 Miles an Hour
Turn My Way
Vicious Streak
Primitive Notion
Slow Jam
Rock The Shack
Someone Like You
Close Range
Run Wild
Brutal
Here To Stay
Your Silent Face
Ceremony
Sunrise
Love Vigilantes
Regret
What Do You Want From Me?
Vanishing Point
Blue Monday
True Faith
Temptation
Love Will Tear Us Apart
Bonus CD Tracklist –
Transmission
Warsaw
Digital
Disorder
Heart and Soul
She’s Lost Control
Shadowplay
Atmosphere
Peter Hook & The Light actuarán en la próxima edición del Degusta Fest Armilla.