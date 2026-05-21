New Order

New Order anuncian recopilatorio cuádruple con lo mejor de su carrera

New Order, que recientemente han sido noticia por haber sido incluidos en el Rock and Roll Hall Of Fame junto a Joy Division, reunirá por primera vez sus celebradas recopilaciones The Best Of New Order y The Rest Of New Order en una nueva edición titulada The Best & The Rest Of New Order.

El lanzamiento incluirá audio completamente remasterizado y una amplia selección de remezclas, varias de ellas inéditas hasta ahora, firmadas por nombres como Sub Sub, Richie Hawtin y Joe T. Vannelli. Además, ambos discos estarán disponibles también en ediciones independientes en vinilo, remasterizadas y cortadas en Abbey Road, mientras que The Rest Of New Order se publicará por primera vez en un formato de 3LP que recopila las doce canciones de sus ediciones originales en CD y vinilo.

Publicado originalmente en 1994, The Best Of New Order reunía una selección esencial de sencillos editados por el grupo desde 1985, incluyendo mezclas en formato 7” y cuatro nuevas versiones creadas para aquella edición. Entre sus canciones más emblemáticas figuraban “True Faith”, “Bizarre Love Triangle”, “Blue Monday 88”, “Regret” y “World in Motion”.

Un año después apareció The Rest Of New Order, álbum complementario centrado en reinterpretaciones y remixes de su catálogo, destacando especialmente “Blue Monday-95”, revisada por el dúo alemán Hardfloor. Ambos recopilatorios alcanzaron el Top 5 británico y consolidaron aún más la influencia de New Order como una de las formaciones más innovadoras de la música contemporánea.

Este es el contenido de The Best & The Rest Of New Order

CD1
True Faith-94
Bizarre Love Triangle-94
1963-94
Regret
Fine Time
The Perfect Kiss
Shell Shock
Thieves Like Us
Vanishing Point
Run 2
Round & Round-94
World (Price Of Love)
Ruined In A Day
Touched By The Hand Of God
Blue Monday-88
World In Motion

CD2
World (Perfecto Mix)
Blue Monday (Hardfloor Mix)
True Faith (Shep Pettibone Remix)
Confusion (Pump Panel Reconstruction Mix)
Touched By The Hand Of God (Biff & Memphis Remix)
Bizarre Love Triangle (Armand Van Helden Mix)
Ruined In A Day (K-Klass Remix)
Regret (Fire Island Mix)
Age Of Consent (Howie B. Remix)
Spooky (Magimix)

CD3
Let’s Go (Nothing For Me)
Bizarre Love Triangle (Remix)
1963-95
Everything’s Gone Green (Dave Clarke Mix)
Temptation (CJ Bolland Mix)
Blue Monday-95 (Hawtin Mix)
TrueFaith-94 (Perfecto Mix)
1963 (Lionrock M6 Sunday Morning Mix) *unreleased on CD
Confusion (Pump Panel Floatation Mix)
Everything’s Gone Green – Electric Green
Spooky (Nightstripper Mix)
1963-95 (Blackout Mix)

CD4
1963 (94 Remix) *previously unreleased*
Spooky (Sub Sub Remix) 12” Mix *unreleased mix*
Blue Monday-95 (Hardfloor Dub)
1963 (Joe T. Vanelli Light Mix) *unreleased on CD*
TrueFaith-94 (Eschreamer Dub)
World (The Price of Dub) *unreleased on CD*
True Faith (Sexy Disco Dub) *unreleased on CD*
Regret (Sabres Slow ‘n’ Low) *unreleased on CD*
Blue Monday (Hawtin Mix – Alternate Version 2) *unreleased mix*

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