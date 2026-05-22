Degusta Fest Armilla avanza su tercera edición con Peter Hook & The Light y «rinôçérôse»

La segunda edición de Degusta Fest Armilla terminó hace pocos días (lee nuestra reseña aquí) y ya conocemos el primer avance de lo que será la tercera.

El festival granadino arranca con Peter Hook & The Light, proyecto del bajista de Manchester que lidera desde que abandonara New Order hace ya dos décadas, repasando las canciones tanto de ésta, como de su primera formación, Joy Division. Como nos decía en una reciente entrevista «Mi esperanza en 2010 cuando empecé con el proyecto de Peter Hook & The Light era tocar todas las canciones que ambos grupos habían escrito y grabado, antes de morir». Labor que desde entonces llevan cumpliendo a rajatabla, disco a disco, con en objetivo de interpretarlos de la manera más fiel al sonido original con el que fueron compuestos. 

Junto a él, los franceses «rinôçérôse», formados por por Jean-Philippe Freu (guitarra) y Patrice «Patou» Carrié (bajo) que llevan tres décadas siendo parte de la electrónica más sugerente y electrizante de Europa.

Abonos para Degusta Fest Armilla 2027

Los abonos de lanzamiento para Degusta Fest Armilla 2027 están a la venta a partir de hoy, 22 de mayo, a 12:00 horas en www.degustafestival.es y Red Ticketmaster (web, +34 932 514 228 y FNAC).

Esta primera promoción estará limitada a 1.000 unidades y permitirá adquirir el abono para la tercera edición del festival a un precio especial de 45 euros, más gastos de gestión.

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