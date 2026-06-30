New Order confirma la ausencia de Stephen Morris y Gillian Gilbert en sus próximos conciertos

New Order han anunciado en sus redes que, debido a problemas de salud personales, los miembros fundadores Stephen Morris y Gillian Gilbert, no participarán en sus próximos conciertos, concretamente en lo que respecta a la presentación de la banda en el Festival Fauna Primavera de Chile en noviembre.

«Bernard, Phil y Tom lamentan profundamente que Stephen y Gillian no puedan acompañarnos en esta ocasión, pero lamentablemente las circunstancias lo hacen imposible», escribió New Order.

Esto significa que el cantante y guitarrista Bernard Sumner será el único miembro original del grupo en este concierto. Le acompañarán Phil Cunningham, que se unió a New Order en 2001 cuando Gilbert no pudo salir de gira, y el bajista Tom Chapman se unió cuando el bajista original Peter Hook dejó la banda en 2007.

Gillian regresó a la banda en 2011 y Cunningham permaneció en ella. Aún no se sabe quién les reemplazará en sus próximos conciertos. Igualmente desconocemos si estarán presentes en la próxima inducción al Rock and Roll Hall of Fame donde tanto New Order como Joy Division serán parte. Su ex compañero Peter Hook ya ha confirmado su asistencia.

Deseamos lo mejor para Stephen y Gillian.

Hace pocas semanas la banda confirmaba el lanzamiento del doble recopilatorio The Best & The Rest Of New Order. Incluirá audio completamente remasterizado y una amplia selección de remezclas, varias de ellas inéditas hasta ahora, firmadas por nombres como Sub Sub, Richie Hawtin y Joe T. Vannelli. Además, ambos discos estarán disponibles también en ediciones independientes en vinilo, remasterizadas y cortadas en Abbey Road, mientras que The Rest Of New Order se publicará por primera vez en un formato de 3LP que recopila las doce canciones de sus ediciones originales en CD y vinilo.