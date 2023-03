New Order se incorporan a Primavera Sound Barcelona y Madrid

New Order regresan a España. Parecía que estaba todo el pescado vendido para lo que será la próxima edición de Primavera Sound, que por primera vez en su historia se celebrará en dos ciudades. La edición 2023 del evento volverá a suceder durante dos fines de semana, pero en esta ocasión, se celebrará en dos ciudades españolas distintas: los días 1, 2 y 3 de junio tendrá lugar, como ya es habitual, en el Parc del Fòrum de Barcelona-Sant Adrià del Besòs, y el 8, 9 y 10 en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey, en Madrid.

Ya conocíamos su impresionante cartel con artistas como Depeche Mode Kendrick Lamar, Blur, Rosalía, Pet Shop Boys y Halsey, como artistas más destacados, a los que ahora se les unen New Order. El grupo vuelve a nuestro país de nuevo tras la edición de Music Complete (Mute, 2015) o lo que es lo mismo, su mejor disco en mucho tiempo. Será una buena ocasión para disfrutar de este o de esa colección de éxitos que durante más de cuatro décadas han quedado por el camino, de «Blue Monday» a «Regret», de «Bizarre Love Triangle» a «Love Vigilantes», «Fine Time», «Age Of Consent» o «Crystal».

El legendario grupo de Manchester actuará en Barcelona el 1 de junio y en Arganda del Rey el 8 de junio. De este modo la santísima trinidad del pop electrónico (como bien les menciona el interesante libro de Pablo Ferrer Torres) formará parte de un cartel que también cuenta con nombres tan importantes como los de FKA twigs, Skrillex,a St. Vincent, The Moldy Peaches, The Delgados, Calvin Harris, Le Tigre, John Cale y Laurie Anderson, Yves Tumor, Julia Holter, Jockstrap. Las reuniones de Karate y be your own PET, Alex G, Alvvays y Julia Jacklin, Arlo Parks, Cavetown, Swans, Darkside, Beth Orton, Bad Religion o Christine and the Queens, entre muchos otros.

Entradas para Primavera Sound 2023 – Barcelona / Madrid

Los abonos y entradas de día para Primavera Sound 2023 en Barcelona y Madrid están a la venta en DICE.

Los abonos y entradas de día para el festival se podrán adquirir con el Bono Cultural Joven a través de la web de Redtkt.

Las ediciones de Primavera Sound 2023 en Barcelona y Madrid forman parte de las celebraciones que Primavera Sound realiza por su vigésimo aniversario.

Más información de Primavera Sound 2023 en su web.