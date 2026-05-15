The Rolling Stones rejuvenecen gracias a la IA en su nuevo vídeo

The Rolling Stones están de vuelta con Foreign Tongues, que verá la luz el próximo 10 de julio a través de Polydor/Universal Music. Catorce nuevos temas que llegan menos de tres años después de Hackney Diamonds. Puedes reservarlo aquí.

Grabado durante un periodo de excepcional creatividad, se materializó en menos de un mes en los estudios Metropolis, en el oeste de Londres, con Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood reuniéndose de nuevo con el productor Andrew Watt. The Rolling Stones se unen a sus colaboradores habituales, entre ellos Darryl Jones, Matt Clifford y Steve Jordan.

También incluye una aparición especial de Charlie Watts, registrada durante una de sus últimas sesiones de grabación antes de su fallecimiento en 2021. A ello se suman sorprendentes invitados como Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers.

Ya conocíamos su primer sencillo, «In the Stars», que hoy estrena su videoclip que apostamos, dará que hablar. En él, The Rolling Stones rejuvenecen unos ¿60 años? gracias a la IA.

Disfruta el vídeo de ‘In the Stars’