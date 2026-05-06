The Rolling Stones

The Rolling Stones anuncian nuevo disco con las colaboraciones de Paul McCartney, Robert Smith y más

Lo de The Rolling Stones es algo que merece atención, porque no se repetirá. No por el hecho que unos octogenarios anuncien nuevo disco más de seis décadas después de haber debutado, sino porque a día de hoy siguen siendo la empresa de rock and roll más grande del planeta y la que más hitos acumula.

Sus satánicas majestades lanzarán su nuevo álbum de estudio Foreign Tongues el próximo 10 de julio a través de Polydor/Universal Music. Catorce nuevos temas que llegan menos de tres años después de Hackney Diamonds. Puedes reservarlo aquí.

Grabado durante un periodo de excepcional creatividad, se materializó en menos de un mes en los estudios Metropolis, en el oeste de Londres, con Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood reuniéndose de nuevo con el productor Andrew Watt. The Rolling Stones se unen a sus colaboradores habituales, entre ellos Darryl Jones, Matt Clifford y Steve Jordan. También incluye una aparición especial de Charlie Watts, registrada durante una de sus últimas sesiones de grabación antes de su fallecimiento en 2021. A ello se suman sorprendentes invitados como Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers.

El anuncio del disco llega junto a dos canciones, el single «In the Stars» y el tema que abre el álbum, «Rough and Twisted».

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