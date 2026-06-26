The Rolling Stones

The Rolling Stones comparten su colaboración con Robert Smith de The Cure

The Rolling Stones publicarán Foreign Tongues el próximo 10 de julio a través de Polydor/Universal Music. Catorce nuevos temas que llegan menos de tres años después de Hackney Diamonds.

Grabado durante menos de un mes en los estudios Metropolis, en el oeste de Londres, con Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood reuniéndose de nuevo con el productor Andrew Watt. The Rolling Stones se unen a sus colaboradores habituales, entre ellos Darryl Jones, Matt Clifford y Steve Jordan. 

También incluye una aparición especial de Charlie Watts, registrada durante una de sus últimas sesiones de grabación antes de su fallecimiento en 2021. A ello se suman sorprendentes invitados como Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith de The Cure Chad Smith de Red Hot Chili Peppers.

Justo hoy acaban de compartir dos canciones: «Divine Intervention», donde el líder de The Cure toca la guitarra y el legendario Steve Winwood el piano y el órgano (habrá un segundo tema en el disco en el que participa Robert Smith) y también «Jealous Lover».

Escucha ‘Divine intervention’ y ‘Jealous Lover’ de The Rolling Stones

The Rolling Stones
15 de mayo de 2026
The Rolling Stones rejuvenecen gracias a la IA en su nuevo vídeo
The Rolling Stones
6 de mayo de 2026
The Rolling Stones anuncian nuevo disco con las colaboraciones de Paul McCartney, Robert Smith y más
The Cure
17 de octubre de 2025
The Cure han grabado 13 canciones para su nuevo álbum
Olivia Rodrigo
9 de septiembre de 2025
Olivia Rodrigo anuncia disco en directo y lanza single con The Cure
Olivia Rodrigo
30 de junio de 2025
Olivia Rodrigo invitó a Robert Smith a interpretar dos temas de The Cure
The Cure
29 de noviembre de 2024
The Cure comparten en streaming el EP de 'A Fragile Thing'
The Cure
1 de octubre de 2024
Las mejores rarezas de The Cure (II)
23 de octubre de 2023
The Rolling Stones - Hackney Diamonds (Polydor / Universal)
Tame Impala
26 de junio de 2026
Tame Impala versiona 'Hummer' para el homenaje a The Smashing Pumpkins
Hidrogenesse
26 de junio de 2026
Hidrogenesse comparten 'Yo dije la verdad' tercer avance de su homenaje a Álvaro Pombo
Kevin Morby
26 de junio de 2026
Kevin Morby - Little Wide Open (Dead Oceans)
Viva Belgrado
26 de junio de 2026
Viva Belgrado adelantan su quinto álbum con 'Un andalucito más'
joy division
26 de junio de 2026
Se anuncia caja de directos de Joy Division con material inédito
Isla Lavanda
26 de junio de 2026
Isla Lavanda arrancan nueva etapa con 'La niña pefecta'
Colombina Parra
26 de junio de 2026
La gira europea de Colombina Parra pasa estos días por Barcelona y Madrid
Queens of the Stone Age
26 de junio de 2026
Queens Of The Stone Age cautivan con su presentación sinfónica en KEXP
The Rolling Stones
26 de junio de 2026
The Rolling Stones comparten su colaboración con Robert Smith de The Cure
Phoebe Bridgers
26 de junio de 2026
Phoebe Bridgers anuncia disco para agosto. Escucha 'Lost Boys'
Brandon Flowers
26 de junio de 2026
Brandon Flowers de The Killers anuncia disco de country
PJ Harvey
25 de junio de 2026
PJ Harvey rinde tributo a las misiones Voyager de la NASA en su nueva canción
TIENDA