The Rolling Stones comparten su colaboración con Robert Smith de The Cure

The Rolling Stones publicarán Foreign Tongues el próximo 10 de julio a través de Polydor/Universal Music. Catorce nuevos temas que llegan menos de tres años después de Hackney Diamonds.

Grabado durante menos de un mes en los estudios Metropolis, en el oeste de Londres, con Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood reuniéndose de nuevo con el productor Andrew Watt. The Rolling Stones se unen a sus colaboradores habituales, entre ellos Darryl Jones, Matt Clifford y Steve Jordan.

También incluye una aparición especial de Charlie Watts, registrada durante una de sus últimas sesiones de grabación antes de su fallecimiento en 2021. A ello se suman sorprendentes invitados como Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers.

Justo hoy acaban de compartir dos canciones: «Divine Intervention», donde el líder de The Cure toca la guitarra y el legendario Steve Winwood el piano y el órgano (habrá un segundo tema en el disco en el que participa Robert Smith) y también «Jealous Lover».

Escucha ‘Divine intervention’ y ‘Jealous Lover’ de The Rolling Stones