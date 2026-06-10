Robert Smith confirma dos discos nuevos de The Cure

The Cure están de actualidad con una gira veraniega que inauguraron el pasado viernes 5 de junio en el festival Primavera Sound con un concierto de dos horas y media en la que la banda sumó un sexto integrante en sus filas, Eden Gallup, hijo del bajista Simon Gallup, quien se encargó de reforzar con teclados y guitarra (puedes ver el concierto aquí).

Robert Smith igualmente se unió a Olivia Rodrigo en el festival para interpretar una canción que estará en el próximo disco de la cantante norteamericana, «what’s wrong with me». Sobre su gira y su colaboración, estuvo hablando con BBC6 en una entrevista en la que confirmó que hay dos nuevos discos de The Cure en marcha:

Smith adelantó que ese próximo disco será incluso más oscuro y sombrío que Songs Of The Lost Word (2024), aunque abordará sus temas desde otro enfoque emocional. El músico describió el álbum como una obra especialmente densa y melancólica, manteniendo la línea introspectiva y crepuscular que ha marcado el material más reciente del grupo.

El siguiente disco, en cambio, mostrará una faceta muy distinta de The Cure. Robert Smith lo definió como un trabajo “muy pop” y mucho más energético que las publicaciones recientes de la banda, acercándose a su particular idea del “Cure Pop”. Aunque matizó que no sonará exactamente como el pop contemporáneo actual, sí aseguró que será un álbum especialmente vibrante y contundente dentro de la trayectoria del grupo.

Empieza un culebrón que según los antecedentes puede dilatarse durante años. Así que espérenlos con paciencia.