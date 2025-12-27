Despedimos a Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Perry Bamonte, miembro fijo de The Cure durante cerca de dos décadas, ha fallecido a los 65 años según ha confirmado la propia banda en un emotivo comunicado a través de su página web.

Perry Archangelo Bamonte no fue el músico más técnico, ni el más célebre, ni siquiera el más visible de The Cure. Fue un miembro en la sombra, aportando su guitarra rítmica y sus teclados en una intensa etapa creativa durante 1990 y 2005. Como expresó la banda, era «tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo», cualidades que rara vez ocupan titulares pero por las que siempre se le recordará.

El entorno musical de Perry Bamonte

Nacido en Londres el 3 de septiembre de 1960, Perry creció en un entorno musical. Junto a su hermano menor Daryl —quien posteriormente se convertiría en tour manager de The Cure y Depeche Mode—, se sumergió desde la adolescencia en el efervescente panorama del post-punk británico. El punto de inflexión fue su paso por la escuela integral St Nicholas de Basildon donde compartió clase con futuros músicos como Martin Gore, Andy Fletcher y Alison Moyet. Un punto de inflexión y de partida, que orientó su carrera hacia la música.

La relación de Perry Bamonte con The Cure comenzó en 1984, ejerciendo como roadie y técnico de guitarras. Durante seis años, se convirtió en una presencia esencial en la infraestructura de la banda, ascendiendo progresivamente desde el trabajo de back line en las giras Head Tour (1985) y Beach Party Tour (1986), hasta ser designado asistente del tour manager durante la Kissing Tour de 1987 y técnico de guitarras en la Prayer Tour de 1989.

En las sesiones de grabación de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me en el Château de Miraval, en la Provenza francesa, Janet Smith —hermana de Robert Smith y por entonces mujer de Porl Thompson— introdujo a Perry en el piano. Esto abrió una puerta al músico, después de la salida de Roger O’Donnell en los teclados en 1990.

Su debut en The Cure

La primera vez que le vimos como miembro oficial del grupo, fue en el vídeo de «Never Enough», ese single suelto que fue incluido en el disco de remezclas Mixed Up (1990) y terminó siendo puente entre Disintegration (1989) y Wish (1992), donde aparecía empuñando una guitarra y mostrando su curiosa forma de tocar como músico zurdo.

Bamonte encajó rápido en The Cure. Conocía cada canción, compartía la visión estética del grupo y tenía una presencia conciliadora. Tuvo un papel importante en Wish (1992), disco menos ampuloso y más explosivo que su antecesor, y terminó de adaptarse en su larga gira. Poco después, con la partida de Porl Thompson y con la vuelta de O’Donnell, regresó a la guitarra y sin ser un virtuoso, mantuvo un trabajo constante y elegante, dando la réplica perfecta a Smith. Su importante papel queda patente en directos como Show (1993) y Trilogy (2002).

Su aportación a la banda se extendió por álbumes como Wild Mood Swings (1996), Bloodflowers (2000) y The Cure (2004). No solo interpretó, sino que también se le atribuye la música de «Trust», «This Is a Lie» o «Anniversary».

Más de 400 conciertos

Durante este periodo, participó en más de 400 conciertos, hasta su salida en 2005, cuando Robert Smith reestructuró la banda al completo, prescindió de los teclados (también invitó a Roger O’Donnell a abandonar el grupo) y propició el regreso de Porl Thompson.

En 2022, diecisiete años después de su salida, Perry Bamonte regresó a The Cure para unírseles en la gira «Shows of a Lost World» . Noventa conciertos que la propia banda califica como «algunos de los mejores en la historia de la formación». El último de ellos, celebrado el 1 de noviembre de 2024 en Londres bajo el título The Show of a Lost World, que queda como cierre a su paso por el grupo.

En 2019, Perry había sido inducido al Rock & Roll Hall of Fame junto al resto de sus compañeros de banda, un reconocimiento que valida sus décadas de compromiso y un legado que siempre quedará asociado a The Cure.

(En el Rock and Roll Hall Of Fame junto a otros ex miembros de The Cure, Michael Dempsey, Porl Thompson, Boris Williams y Lol Tolhurst)

Descanse en paz.