The Cure

Disfruta el concierto de The Cure en Primavera Sound

The Cure inauguraron su gira de 2026 el pasado viernes 5 de junio en el festival Primavera Sound con un concierto de dos horas y media que sirvió para recuperar el ánimo del público tras la jornada anterior, marcada por el mal tiempo y las cancelaciones de artistas como Massive Attack o Doja Cat tal y cómo informamos.

La banda liderada por Robert Smith sumó un sexto integrante en sus filas, Eden Gallup, hijo del bajista Simon Gallup, quien se encargó de reforzar con teclados y guitarra. El grupo abrió con “Alone”, extraída de su reciente álbum Songs Of The Lost Word (2024) y cerró el repertorio principal con “Endsong”, repitiendo la estructura que ya utilizaron en su gira de 2022 y 2023. Entre ambos extremos desplegaron una colección de clásicos como “Pictures Of You”, “High”, “Lovesong”, “Fascination Street”, “In Between Days”, “Just Like Heaven”, “Push” o “A Forest”.

El concierto también destacó por recuperar varias rarezas poco habituales en directo. “Mint Car” volvió a sonar por primera vez en una década, mientras que “alt.end” reapareció tras no ser interpretada desde 2018 y “2 Late”, cara B de “Lovesong”, regresó al repertorio por primera vez desde 2019.

El cierre fue un bis de nueve canciones totalmente festivalero, convertido en una celebración de su faceta más pop y accesible, enlazando himnos como “Lullaby”, “Hot Hot Hot!!!”, “Let’s Go To Bed”, “The Lovecats”, “Friday I’m In Love”, “Wrong Number”, “Close To Me”, “Why Can’t I Be You?” y “Boys Don’t Cry”. El concierto fue retransmitido a través de Amazon Music y Twitch y puede disfrutarse por diversos canales.

Disfruta el concierto de The Cure en Primavera Sound

Estas fueron las canciones interpetadas:

«Alone»
«Pictures of You»
«High»
«A Night Like This»
«Lovesong»
«2 Late»
«The Last Day of Summer»
«Burn»
«Fascination Street»
«alt.end»
«The Walk»
«Mint Car»
«In Between Days»
«Just Like Heaven»
«Trust»
«Push»
«Play for Today»
«A Forest»
«From the Edge of the Deep Green Sea»
«Endsong»

BIS:
«Lullaby»
«Hot Hot Hot!!!»
«Wrong Number»
«Let»s Go To Bed»
«The Lovecats»
«Friday I»m in Love»
«Close to Me»
«Why Can»t I Be You?»
«Boys Don»t Cry»

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