The Cure alcanza el nº1 en singles con ‘Boys don’t cry’ 47 años después

The Cure continúan cosechando hitos. Después de alzarse con dos Premios Grammy a la Mejor Interpretación de Música Alternativa por “Alone” y Mejor Álbum de Música Alternativa por Songs Of A Lost World hace pocos días, ahora asaltan la lista de singles británica con una de sus canciones más icónicas.

Los de Robert Smith sorprenden colocando “Boys Don’t Cry” en el número uno de las listas de sencillos del Reino Unido. Lanzada como single independiente en el verano de 1979, no fue incluido en su primer álbum Three Imaginary Boys, pero dio título a la edición estadounidense del disco, una especie de recopilatorio que aunaba temas de su debut, con los singles de la época, tanto ese como «Killing An Arab» y «Jumping Someone Else’s Train».

En 1986 se publicó una remezcla de la canción con nueva toma de voz de Robert Smith (subtitulada «New Voice – New Mix») con la que promocionaron su primera compilación de singles, Standing On A Beach. Curiosamente, el álbum no incluía esta nueva versión del tema, sino la original de 1979 que ha quedado para siempre en el imaginario colectivo.

Single por tercera vez

La canción, que superó recientemente mil millones de reproducciones en Spotify, colocándose como la más escuchada en la carrera de The Cure, ha cobrado nueva vida y tras escalar en las listas británicas ha llegado a ocupar el primer puesto en las ventas físicas del Reino Unido esta semana, un logro extraordinario para un sencillo de casi cinco décadas de antigüedad. Este fenómeno se produce en medio de un renovado interés global por el catálogo clásico de la banda cuando acaba de ver la luz la canción en streaming y el CD sencillo, mientras que el de 12 pulgadas y el de 7 pulgadas no estarán disponibles hasta el 21 de abril de 2026 (ambos a través de Fiction) pero ya están a la venta.

Este es el contenido del nuevo ‘Boys Don’t Cry’ de The Cure

Boys Don’t Cry (86 Mix) [2026 Remaster]

Plastic Passion (79 Mix) [2026 Remaster]

Pillbox Tales (86 Mix) [2026 Remaster]

Do The Hansa (86 Mix) [2026 Remaster]

Boys Don’t Cry (86 12? Mix) [2026 Remaster]