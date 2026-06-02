¿Qué podemos esperar de la nueva gira de The Cure que arranca en Primavera Sound?

The Cure arrancan el viernes 5 de junio un tour de 31 fechas que significará su regreso a los escenarios después de tres años. La banda de Robert Smith giró en 2022 y 2023 con Shows Of The Lost World por Europa (recuerda nuestra crónica) y América, como previa a la publicación de Songs Of The Lost Word (2024).

El último disco de The Cure ha pasado a la historia como uno de los más exitosos de su carrera. Un disco que se alzó con el número 1 en la lista de ventas oficiales del Reino Unido por primera vez desde 1992, pero también el álbum más vendido en Francia, Dinamarca, Alemania, Portugal, Escocia, Suecia y Bélgica. En España fue el segundo disco más vendido.

Otro dato a tener muy en cuenta en su puesto número 4 en la lista Bilboard estadounidense, igualmente el puesto más alto que haya obtenido un disco suyo en más de treinta años, desde que editaran Wish, su trabajo más vendido en EEUU. Siguiendo la lista de países, estuvo en el puesto número 2 en Italia, al número 3 en Irlanda y Nueva Zelanda y el número 5 en Australia. El disco además, les valió los dos primeros premios Grammy de su carrera.

El disco como decimos, fue adelantado en esos conciertos de 2022 y 2023, pero no ha tenido conciertos tras su publicación, salvo esa actuación del 1 de noviembre de 2024 en la sala Troxy de Londres que se retransmitió en directo por YouTube y ha terminando derivando en un Bluray y DVD llamado The Show Of A Lost World, documentando el show al completo.

¿Cómo serán sus nuevos conciertos?

Conociendo la trayectoria de la banda, suponemos que sus conciertos no distarán mucho de sus presentaciones del pasado tour: Temas del último disco, una selección de algunos clásicos de toda su carrera, más sus singles más esperados. Aunque anticipamos sorpresas, porque recordemos que hay un nuevo disco en camino. Algunas de las piezas ya han sido interpretadas en vivo, mientras que otras son completamente nuevas para el público. Se ha hablado de que por fin encontraremos la versión de estudio de «It Can never be the same«, la oscura canción que la banda lleva interpretando en vivo desde 2016 y que surgió a raíz del fallecimiento de su madre. Una bonita pieza que todos pensábamos iba a estar en este nuevo trabajo, pero finalmente pasará al siguiente. De esta misma época es también la canción «Step Into The Light» que desconocemos si finalmente será rescatada o no.

Otra de las canciones que estará en el disco y también ha sido interpretada en vivo es «Another Happy Bithday«, que fue de las que tocaron en sus conciertos de 2022 y 2023 junto a las ya conocidas «Alone», «Endsong», «I Could Never Say Goodbye», «And Nothing Is Forever» y «A Fragile Thing». Una canción con base de piano muy en la línea de sus últimas composiciones. Algo parecido ocurre con «A Boy I Never Knew«, originalmente compuesta para su álbum homónimo de 2004.

Una nueva pista la encontramos recientemente en el Instagram de la banda que subastó con fines benéficos una letra manuscrita de Robert Smith de un tema llamado «Bodiam Sky» del que apostamos oiremos hablar próximamente. Aparte, ¿recordará el grupo a su compañero recientemente fallecido Perry Bamonte con alguna de las canciones compuestas durante su etapa 1990-2004? Todas las respuestas en pocos días.

Próximos conciertos de The Cure

5 junio 2026 — Primavera Sound ’26 — Barcelona, España



7 junio 2026 — North Festival — Oporto, Portugal



12 junio 2026 — Nova Rock 2026 — Nickelsdorf, Austria



14 junio 2026 — Firenze Rocks — Florencia, Italia



20 junio 2026 — Pinkpop — Landgraaf, Países Bajos



21 junio 2026 — Isle of Wight Festival 2026 — Newport, Reino Unido



24 junio 2026 — Blackweir Fields — Cardiff, Reino Unido



26 junio 2026 — Marlay Park — Dublín, Irlanda



28 junio 2026 — Belsonic — Belfast, Reino Unido



1 julio 2026 — Roskilde Festival — Roskilde, Dinamarca



3 julio 2026 — Open’er Festival 2026 — Gdynia, Polonia



5 julio 2026 — Rock Werchter 2026 — Werchter, Bélgica



8 julio 2026 — Pohoda Festival — Tren?ín, Eslovaquia



10 julio 2026 — Wuhlheide — Berlín, Alemania



11 julio 2026 — Wuhlheide — Berlín, Alemania



12 julio 2026 — Wuhlheide — Berlín, Alemania



15 julio 2026 — Ejekt Festival — Atenas, Grecia



16–19 julio 2026 — Electric Castle — Cluj, Rumanía



17 julio 2026 — Phill Good Festival — Plovdiv, Bulgaria



22 julio 2026 — Paléo Festival — Nyon, Suiza



24 julio 2026 — Festival de Nîmes — Nîmes, Francia



25 julio 2026 — Festival de Nîmes — Nîmes, Francia



26 julio 2026 — Festival de Nîmes — Nîmes, Francia



7 agosto 2026 — Kaln? Parkas — Vilna, Lituania



9 agosto 2026 — Unibet Arena Kvartal — Tallin, Estonia



12 agosto 2026 — Øyafestivalen 2026 — Oslo, Noruega



14 agosto 2026 — Way Out West Festival — Gotemburgo, Suecia



21 agosto 2026 — Live From Wythenshawe Park 2026 — Manchester, Reino Unido



23 agosto 2026 — Summer Sessions — Edimburgo, Reino Unido



28 agosto 2026 — Pagaille Festival — Burdeos, Francia



30 agosto 2026 — Rock en Seine — París, Francia

Entradas a la venta en su web oficial.