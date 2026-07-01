The Cure

Las 20 mejores colaboraciones de Robert Smith al margen de The Cure

Da igual el tiempo que lleven en activo, The Cure están de moda, Robert Smith está de moda y su peso e influencia no solo trasciende generaciones, sino que no deja de amplificarse.

En las últimas semanas aparte de disfrutar de la nueva gira de la banda británica, hemos visto a su vocalista hacer un dueto con el nuevo icono del pop Olivia Rodrigo y además, enterarnos de que participará en dos canciones del inminente nuevo disco de The Rolling Stones. Un hecho bastante peculiar, que acerca a Smith a nuevo público y que también le emparenta con una banda clásica que admiró desde joven.

Las aventuras del líder de The Cure al margen de su banda han sido muchas desde principios de los 80 a nuestros días, excusa perfecta para que preparemos un especial en Conexiones MZK con nuestras 20 colaboraciones favoritas de Robert Smith a lo largo del tiempo. Vamos a centrarnos en duetos y en temas en los que aparece su voz, obviaremos sus apariciones a la guitarra y sus remezclas para Cranes, Ride, Deftones, Noel Gallagher y más.

Escucha 20 colaboraciones de Robert Smith al margen de The Cure

Escúchalo en Amazon Music Unlimited.

Suenan:

  1. Olivia Rodrigo feat. Robert Smith — «What’s Wrong With Me»
  2. David Bowie feat. Robert Smith — «Quicksand (Live)»
  3. COGASM (Jason Cooper, Reeves Gabrels, Robert Smith) — «A Sign From God»
  4. Reeves Gabrels feat. Robert Smith — «Yesterday’s Gone»
  5. Junkie XL feat. Robert Smith — «Perfect Blue Sky»
  6. blink-182 feat. Robert Smith — «All of This»
  7. Earl Slick with Robert Smith — «Believe»
  8. tweaker feat. Robert Smith — «Truth Is»
  9. Junior Jack feat. Robert Smith — «Da Hype»
  10. Billy Corgan & Robert Smith — «To Love Somebody»
  11. Crystal Castles feat. Robert Smith — «Not in Love»
  12. 65daysofstatic feat. Robert Smith — «Come to Me»
  13. The Japanese Popstars feat. Robert Smith — «Take Forever»
  14. Eat Static feat. Robert Smith — «In All Worlds»
  15. The Twilight Sad — «There’s A Girl In The Corner» (Robert Smith cover)
  16. Paul Hartnoll feat. Robert Smith and Lianne Hall — «Please»
  17. Gorillaz feat. Robert Smith — «Strange Timez»
  18. CHVRCHES feat. Robert Smith — «How Not to Drown»
  19. ††† (Crosses) feat. Robert Smith — «Girls Float † Boys Cry»
  20. The Glove — «Punish Me With Kisses (Robert Smith Vocal Demo)»

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