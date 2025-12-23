Libro: The Cure: un sueño perfecto de Ian Gittins (BLUME)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La bibliografía en español de The Cure no abunda, por tanto es un pequeño acontecimiento cada vez que un nuevo libro va sumándose a la colección de los publicados desde que a principios de los 90 llegara el primero de ellos.

The Cure: un sueño perfecto llega cerrando este 2025 para alegría de sus fans, aunque realmente no es una novedad como tal, sino la versión actualizada —y con diferente portada y título— de la obra escrita Ian Gittins en 2018 The Cure A Perfect Dream, aquí lanzada con el subtítulo Una increíble fábula pop por la editorial BLUME.

Una completa y actualizada guía por más de 40 años de historia que en su nueva edición llega casi hasta nuestros días, haciéndose eco de la gestación y publicación de Songs of a Lost World (2024). Para quienes no tuvieran esa edición previa, este Un sueño perfecto es una más que recomendable puerta de entrada al universo de los de Robert Smith.

Un libro de gran formato, bien escrito y documentado y acompañado por la gran calidad que BLUME suele tratar cada uno de sus lanzamientos. Un recorrido biográfico que durante más de 250 páginas se hace acompañar por un impresionante despliegue visual con más de 300 fotografías, entre las que encontraremos desde las habituales, a algunas poco conocidas.

Una guía por discos y vivencias

El periodista que se dio a conocer en Melody Maker, traza un completo enfoque cronológico por todos los álbumes de The Cure, no solo trasladándonos a su gestación, sino acompañándolo con portadas, fechas de lanzamiento, listas de canciones, equipo de producción, lugar de grabación, músicos involucrados, sello discográfico y posiciones en las listas. Y si bien, no es la biografía en profundidad que algunos esperaban —de hecho, no existe una así en español—, sí funciona como completa aproximación al grupo de Crawley.

Contiene un buen número de referencias y ahonda no sólo en la evolución y los éxitos de la banda, sino que se asoma de la misma manera en muchas tensiones intensas; aborda los diferentes cambios de formación; el amargo deterioro y despido de Lol Tolhurst y demás. Todo un homenaje visual y narrativo a una de las formaciones más peculiares de la música popular y una pieza que tanto en este formato, como en el previo, son obligatorios para cualquier seguidor de The Cure que se precie.

Puedes comprar el libro The Cure: un sueño perfecto de Ian Gittins (BLUME) en la web de su editorial.