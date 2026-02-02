The Cure ganan los dos primeros Grammys de su carrera

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

The Cure siguen haciendo historia, a pesar de que su carrera se acerca a las cinco décadas. Y es que la banda de Robert Smith es una de las protagonistas de la 68ª edición de los Premios Grammy celebrados hace unas horas, al alzarse con sus dos primeros galardones.

La banda había sido nominada por su álbum Wish en los Grammys de 1993, pero el premio fue para Tom Waits y años después, en 2000, por Bloodflowers, pero ganaron Radiohead con su Kid A. La etapa Songs Of A Lost World, queda enmarcada como una de las más exitosas de su carrera gracias a los dos Grammys conseguidos: Mejor Interpretación de Música Alternativa por “Alone” y Mejor Álbum de Música Alternativa.

Un disco exitoso

Un disco que se alzó con el número 1 en la lista de ventas oficiales del Reino Unido por primera vez desde 1992, pero también el álbum más vendido en Francia, Dinamarca, Alemania, Portugal, Escocia, Suecia y Bélgica. En España fue el segundo disco más vendido. Otro dato a tener muy en cuenta en su puesto número 4 en la lista Bilboard estadounidense, igualmente el puesto más alto que haya obtenido un disco suyo en más de treinta años, desde que editaran Wish, su trabajo más vendido en EEUU. Siguiendo la lista de países, estuvo en el puesto número 2 en Italia, al número 3 en Irlanda y Nueva Zelanda y el número 5 en Australia.

The Cure no estuvieron presentes en la ceremonia de los Grammy, porque se encontraban en el funeral del que fuera su compañero Perry Bamonte, fallecido la pasada Navidad a los 65, sin embargo Robert Smith dejó este mensaje de agradecimiento:

«Simon, Jason, Roger, Reeves y yo queremos agradecer a los Grammy por este maravilloso premio; nos sentimos muy honrados de recibirlo. También queremos agradecer a todos los que ayudaron en la creación de nuestro álbum «Songs Of A Lost World», en especial al coproductor Paul Corkett, a todos los miembros de Universal Music Group que trabajaron tan duro para que nuestro «Lost World» se encontrara, a todos los miembros de nuestro incansable equipo… y, lo más importante, a todos los fans de The Cure de todo el mundo, que asistieron a nuestros conciertos de «Lost World» y disfrutaron de nuestra música. Sin vosotros, nada de esto sería posible. ¡Gracias!»

