Se acerca el disco de Helado Tropical que une a Helado Negro con Reyna Tropical

La conexión entre Helado Negro y Reyna Tropical nació casi por azar en Carolina del Norte, durante unas sesiones improvisadas en junio de 2024 que acabaron convirtiéndose en una intensa convivencia creativa de tres días.

Ambos llegaron al encuentro sin un plan definido, pero con una disposición abierta a explorar nuevas formas de colaboración. Esa química inmediata hizo que las canciones surgieran de manera orgánica y espontánea, sin jerarquías ni roles fijos: una idea conducía a otra en un proceso fluido guiado por la intuición y el entusiasmo compartido.

De aquellas sesiones nació Helado Tropical, un álbum de nueve canciones construido a partir de guitarras, sintetizadores y cajas de ritmos, que se mueve entre lo ambiental y lo rítmico con un lenguaje sonoro propio. El disco fue tomando forma entre distintos lugares como Carolina del Norte, Portland y el medio oeste estadounidense, mediante un intercambio constante de ideas y grabaciones a distancia. Ese proceso itinerante y fragmentado terminó impregnando la música de una sensación de viaje emocional, espiritual y físico, donde el movimiento y la transformación funcionan como eje central del proyecto.

Helado Tropical se publica el próximo 17 de julio. Ya hemos escuchado «Tocando» y ahora llega «Sensación», una sedosa y veraniega canción.

Estas serán sus canciones: