Helado Negro avanza otra canción de su nuevo EP

Helado Negro presenta “Protector”, el nuevo single de su próximo EP ‘The Last Sound On Earth’, que verá la luz el 7 de noviembre a través de Big Dada.

Tras el éxito de su aclamado álbum Phasor (2024), Roberto Carlos Lange continúa expandiendo su universo musical con un sonido más directo, rítmico y emocional. “Protector” combina sintetizadores envolventes y breaks de jungle con una letra que cuestiona el poder y la protección en tiempos de incertidumbre.

Inspirado en referentes como BDP y Massive Attack, Lange construye un paisaje sonoro donde la vulnerabilidad y la energía conviven. El EP, inspirado en la pregunta “¿Cuál será el último sonido que escuche antes de morir?”, reflexiona sobre la fragilidad del planeta y el poder sanador de la música.

