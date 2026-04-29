Talk To Him: Suecia Again! 12 Propuestas Musicales Suecas Imprescindibles

De vez en cuando, esta azotea sonora tiene la costumbre de dar algún que otro viaje alrededor del mundo y detenerse en la música de un determinado país o zona geográfica. En esta ocasión, Him repite destino con Suecia. Y, desde luego, no es algo gratuito.

Si bien en el ya lejano primer viaje al país escandinavo ofrecimos una perspectiva general e histórica de los artistas y bandas que pudieran habernos marcado con denominación sueca, en esta ocasión, a la vista de las innumerables propuestas musicales de extraordinaria calidad que tienen como denominación de origen Suecia, Him se detiene en 12 de ellas completamente actuales y vigentes.

Una oportunidad única para que puedas sumergirte en una serie de artistas no tan conocidos, pero fascinantes y afines al espíritu emocional de este podcast. Sube y viaja con los oídos hasta el destino que dicte tu corazón.