Talk To Him: Los 20 Mejores Bajistas de Mi Vida. 2ª Parte. Del 10 al 1

Este mes la azotea sonora de Talk to Him culmina su repaso a Los Mejores Bajistas de Nuestra Vida con los 10 mejores. Un recorrido del 10 al 1 que promete todo tipo de emociones musicales, así como de técnicas y personalidades variopintas a la hora de tocar el bajo, ese instrumento subterráneo que, sin embargo, en múltiples ocasiones sostiene las canciones y es capaz de llevarlas a otro nivel.

Diferentes maneras de entender el instrumento y estilos son los que representa esta selección personal realizada por Him donde, como siempre, lo prioritario es la transmisión de sentimientos a través de las canciones que son lanzadas desde cada carta sonora.

Sube y descubre cuáles son estos músicos tan especiales y cómo han hecho inmortal el legado en el cual han participado a través de su arte.

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