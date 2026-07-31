Talk To Him: Los 10 Mejores Discos de Stoner del Universo

Llegan los calores asfixiantes del verano y qué mejor manera para combatirlos que disfrutar de los sonidos desérticos del stoner.

Este mes, Him rinde un homenaje al género seleccionando en un trepidante ranking los mejores 10 discos de toda la escena, haciendo especial hincapié en las obras imperecederas que dieron forma al desarrollo del stoner en sus diversas vertientes: psicodélica, metálica o rockera.

Un fascinante viaje, polvoriento y trepidante, con el que resultará imposible no terminar con el cuello torcido de tanto balancear la cabeza con los riffs más atómicos surgidos de una guitarra. Sube a la azotea sonora y emprende la aventura sónica con la que atravesar el tórrido fuego estival.