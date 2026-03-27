Talk To Him: 1996, el punto de inflexión musical de los 90

Este mes desde la azotea sonora de Talk to Him volvemos a rendir un homenaje a uno de esos años clave en la historia de la música contemporánea. En este caso, Him se detiene en 1996, punto de inflexión en cuanto a sonidos y escenas musicales a mediados de la década de los 90.

Las grandes bandas de grunge, afectadas en buena parte por el suicidio de Kurt Cobain un par de años antes así como cansadas por su sobreexposición mediática, publican una serie de obras de ocaso con un encanto especial, muy genuino, y que las hace prácticamente únicas. Por otro lado, la escena de Nu Metal, a través de sus distintas vertientes, publicaba en ese mismo año discos constatación de la hegemonía que vivía el género, al igual que la eclosión underground de la riquísima escena del hip hop abstracto, reverso si se quiere aún más esquinado y rupturista que el de la propia escena trip-hop, también en pleno auge.

De manera rotunda despuntaba también la electrónica, tanto con sus grandes obras maestras de lo que fue llamado «intelligent techno» como del arrase enfervorecido de la pujante fiebre del big beat. De todos estos géneros y obras clave hablamos en esta carta sonora a través de un viaje elíptico con el punto de inflexión de la mejor música haciendo de eje fundamental.

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